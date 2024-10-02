Совет директоров «Россети Ленэнерго» рассмотрел ключевые результаты деятельности компании
30 сентября 2024 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» под председательством Генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина. Рассмотрены исполнение бизнес-плана компании за I полугодие 2024 года, а также дорожная карта по внедрению стандартов качества обслуживания потребителей.
По итогам I полугодия 2024 года отмечено превышение плановых значений выручки от услуг по передаче электроэнергии в условиях увеличения потребления электроэнергии как населением, так и промышленностью. Кроме того, зафиксирован рост поступлений от услуг по технологическому присоединению.
«Компания показывает уверенные производственные и финансовые результаты, что подтверждает правильность выбранной стратегии развития. Менеджмент «Россети Ленэнерго» успешно решает задачи по модернизации и развитию электросетевой инфраструктуры, соответствующие социальным и экономическим планам Санкт-Петербурга и Ленинградской области, интересам всех потребителей электроэнергии. Важно, что при этом обеспечивается инвестиционная привлекательность компании», - отметил Андрей Рюмин.
Финансирование инвестиционной программы в I полугодии 2024 года составило 20,4 млрд рублей. Перевыполнение плановых показателей связано в том числе с исполнением большого объема мероприятий по технологическому присоединению.