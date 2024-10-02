Совет директоров «Россети Ленэнерго» рассмотрел ключевые результаты деятельности компании

35 минут назад
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Россети Ленэнерго

30 сентября 2024 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» под председательством Генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина. Рассмотрены исполнение бизнес-плана компании за I полугодие 2024 года, а также дорожная карта по внедрению стандартов качества обслуживания потребителей.

По итогам I полугодия 2024 года отмечено превышение плановых значений выручки от услуг по передаче электроэнергии в условиях увеличения потребления электроэнергии как населением, так и промышленностью. Кроме того, зафиксирован рост поступлений от услуг по технологическому присоединению.

«Компания показывает уверенные производственные и финансовые результаты, что подтверждает правильность выбранной стратегии развития. Менеджмент «Россети Ленэнерго» успешно решает задачи по модернизации и развитию электросетевой инфраструктуры, соответствующие социальным и экономическим планам Санкт-Петербурга и Ленинградской области, интересам всех потребителей электроэнергии. Важно, что при этом обеспечивается инвестиционная привлекательность компании», - отметил Андрей Рюмин.

Финансирование инвестиционной программы в I полугодии 2024 года составило 20,4 млрд рублей. Перевыполнение плановых показателей связано в том числе с исполнением большого объема мероприятий по технологическому присоединению.

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