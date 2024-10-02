В «Оренбуржье» построят два новых завода

Пул резидентов особой экономической зоны «Оренбуржье» пополнился двумя новыми производственными проектами. В правительстве Оренбургской области состоялось заседание экспертного совета, на котором рассмотрены новые заявки на получение статуса резидента ОЭЗ «Оренбуржье».

Завод по производству булгура будет располагаться на участке 4 гектара. Площадь самого завода составит 2,6 тыс. квадратных метров. Объем инвестиций – 495 млн рублей. Инвестор – ООО «Русский Булгур» – приступит к строительству предприятия в начале 2025 года. Объем выпускаемой продукции составит 36 тысяч тонн крупы в год. В планах – возвести предприятие под ключ за два года. На новом заводе будут выпускать булгур четырех видов фракций: крупный, средний, мелкий и супермелкий.

– «ОЭЗ «Оренбуржье», по оценкам экспертов, – одна из самых динамично развивающихся в стране. 12 заводов и 6 логистических центров будут открыты в ближайшие три года. Это новые производственные линии и современные технологии. Продукция будет востребована как в регионе, так и за его пределами. ОЭЗ «Оренбуржье» в прямом смысле слова перезагружает региональную экономику. Линейка продукции, произведенной в Оренбургской области, расширяется, таким образом мы достойно представляем регион на российском и международных рынках, – сказал губернатор – председатель Правительства Оренбургской области Денис Паслер.

В настоящее время учредители ООО «Русский Булгур» успешно занимаются выращиванием сельскохозяйственной продукции: зерновых, бобовых и масличных культур.

Статус резидента сегодня также получил завод по строительству минеральных теплоизоляционных материалов. Новый завод будет выпускать 295 тысяч тонн базальтового утеплителя в год. К строительству инвестор приступит в начале 2025 года. Сейчас ведутся все необходимые подготовительные работы. В планах – построить предприятие с нуля меньше чем за два года. Объем инвестиций составляет 1 млрд 200 млн рублей. Выпуск готовой продукции будет налажен к концу 2026 года. Рынки сбыта минеральной ваты – как для строительных компаний и магазинов области, так и соседних регионов и стран СНГ.

– Новые резиденты – это результаты тех договоренностей, которые были достигнуты на площадках Петербургского экономического форума. Последние три года мы проводили активную работу по продвижению возможностей Оренбуржья среди российских и зарубежных инвесторов, как с точки зрения открытия новых предприятий на территории особой экономической зоны, так и большого потенциала агропромышленного сектора. Ведь оренбургское поле по площади – второе в стране. В итоге на сегодняшний день ОЭЗ «Оренбуржье» насчитывает уже 18 резидентов, и их число будет расти, ведь в ближайшее время площадь экономической зоны будет увеличена в два раза, – отметил вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов.

На территории особой экономической зоны до 2027 года будет создано не менее 16 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций составляет 48,6 млрд рублей.

На сегодняшний день в ОЭЗ уже работают крупный распределительный центр для сети магазинов «Пятерочка» и молочный комбинат «Красногорский».