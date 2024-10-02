ЯГТУ поможет с импортозамещением АО «АВТОВАЗ»

Университет стал победителем в конкурсном отборе на получение гранта на разработку комплектующих для автомобилей семейства «LADA Vesta».

Ярославский государственный технический университет выиграл конкурс на разработку конструкторской документации на комплектующее изделие, необходимое для лидера российского автомобильного рынка и крупнейшего производителя легковых автомобилей страны АО «АВТОВАЗ». Конкурс проводился АНО «Агентством по технологическому развитию».

«На сегодняшний день вопрос импортозамещения является одним из самых актуальных и мы четко понимаем, что мы действительно можем многое для того, чтобы помочь развиваться нашим коллегам. Мы уже достаточно успешно сотрудничаем в этом сегменте с флагманами рынка двигателестроения, пищевыми производствами, химической промышленности. Иногда кажется, что речь идет о какой-то мелочи, однако, именно из деталей строятся и автомобили, и корабли, и любые механизмы, которые обеспечивают нам стабильное функционирование окружающего мира, к которому мы так привыкли, - отметила ректор ЯГТУ Елена Степанова. - Наш университет имеет необходимую аккредитацию для участия в подобных конкурсах, мы участвовали в них раньше и будем продолжать это делать впредь, исходя из развития наших компетенций».

Согласно конкурсной заявке, ЯГТУ разработает конструкторскую документацию на опору подвески двигателя, которая включена в перечень приоритетных комплектующих.



Опора предназначена для крепления силового агрегата на кузов и подрамник в подкапотном пространстве автомобиля, восприятия крутящего (реактивного) момента от силового агрегата при разгоне и торможении автомобиля, снижения передачи на кузов вибраций от двигателя, а также уменьшения возбуждения структурного шума панелей кузова автомобилей семейства «LADA Vesta» от двигателей 1,6 - 1,8 л., производимых на АО «АВТОВАЗ» для рынков России, Европы, Азии, Африки, Центральной и Южной Америки.



Добавим, АНО «Агентство по технологическому развитию» было учреждено в целях создания условий для осуществления трансфера технологий и развития высокотехнологичного производства промышленной продукции, а также в целях содействия российским предприятиям по внедрению технологических решений мирового уровня с целью достижения конкурентоспособности отечественной продукции.



Напомним, весной 2024 года ЯГТУ был признан одним из 24 наиболее сильных университетов страны, программы развития которых одобрены Минобрнауки России по итогам заседания специальной комиссии и вошел в федеральную госпрограмму развития российских вузов «Приоритет-2030». Вуз включен в «Приоритет-2030» в качестве кандидата и уже в конце текущего года сможет претендовать на получение базовой части государственного гранта, а в последующие годы – еще и на специальную часть гранта. Программа развития ЯГТУ предполагает, что стратегическая цель вуза — добиться сущностного изменения состояния университета, увеличения его вклада в развитие Ярославской области и обеспечение технологической независимости РФ через трансформацию целевой модели ЯГТУ.