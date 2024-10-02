Адыгейский филиал «Россети Кубань» отремонтировал 350 км ЛЭП

Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» с начала года выполнили капитальный ремонт свыше 350 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 0,4-10 кВ. Распределительные сети снабжают электроэнергией населенные пункты Апшеронского и Белореченского районов Краснодарского края, а также пригорода Майкопа, Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского и Шовгеновского районов Республики Адыгея.

Специалисты выполнили капитальный ремонт устройств заземления ЛЭП, замену изоляторов, разъединителей, проводов, траверс, усилили и выправили опоры, обновили диспетчерские наименования на энергообъектах.

Комплекс выполненных технических мероприятий направлен на повышение качества работы линейных распределительных объектов и позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей Кубани и Адыгеи в осенне-зимний период 2024/2025 гг.

Адыгейские электрические сети обслуживают линии электропередачи разного уровня напряжения общей протяженностью более 9 000 км.