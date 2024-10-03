ГУП РК «Крымэнерго» завершает модернизацию сетевой инфраструктуры в Ленинском районе

В начале октября 2024 года специалисты ГУП РК «Крымэнерго» в селе Курортном Ленинского района приступили к заключительному этапу перевода сетей 6 кВ на более высокий класс напряжения. Современная распределительная электросетевая инфраструктура обеспечит надежность и устойчивость энергоснабжения в регионе.

2 октября 2024 года сотрудники из нескольких структурных подразделений предприятия осуществили монтаж силовых трансформаторов с повышенным напряжением 10 кВ на восьми подстанциях в с. Курортном Ленинского района. В ближайшее время будет произведена замена оборудования еще на пяти подстанциях.

Работы велись в рамках инвестиционной программы ГУП РК «Крымэнерго». Проектом было предусмотрено строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ общей протяженностью 14,5 км от ПС 35 кВ Багерово – в/ч и перевод нагрузки с действующей сети напряжением 6 кВ на новую ЛЭП, с более высокой пропускной способностью.

Отметим, что введение в эксплуатацию новой сети существенно повысит качество энергоснабжения с. Курортного и создаст резерв мощности для подключения новых объектов, что будет способствовать активному развитию жилищного и курортного строительства.