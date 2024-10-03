На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился капитальный ремонт с элементами модернизации

На энергоблоке №2 Кольской АЭС завершился планово-предупредительный ремонт (ППР), который продлился 38 суток. Работы были выполнены 5 дней раньше запланированного срока с безусловным соблюдением их высокого качества. С включением блока в сеть на заполярной атомной станции завершилась ремонтная кампания 2024 года.



Специалисты Кольской АЭС и «Колатомэнергоремонта» (филиал АО «Атомэнергоремонт») осуществили ряд необходимых плановых работ, в частности: капитальные ремонты двух парогенераторов, двух главных циркуляционных насосов (ГЦН), гидроемкости системы аварийной охлаждения зоны (САОЗ) и турбогенератора. В текущем году схожие работы были проведены на блоках № 1, 3 и 4.

«По итогам ремонтной кампании все плановые мероприятия, в том числе, направленные на повышение безопасности и надежности 2-го энергоблока, были выполнены досрочно и в полном объеме. Успешно проведена модернизация кабельных линий ГЦН, а также модернизация регулятора давления пара в главном паровом коллекторе в части изменения алгоритма блокировки», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся три энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 1400 МВт.



Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции - 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона. Кольская АЭС надежно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, среди которых большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов.



Безопасность - один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом», которая является гарантом энергетической безопасности России, а также всех ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, а также модернизации оборудования и средств контроля с целью повышения безопасности и эффективности энергоблоков.



Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.