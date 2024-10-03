Почему Ассоциация «Электрокабель» выступает за возвращение государственного контроля за качеством кабеля. Итоги совещания Общественного совета при Росстандарте

3 октября состоялось очередное заседание Комиссии по стандартизации, метрологии и оценке соответствия Общественного совета при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии в которой приняли участие представители Росстандарта, отраслевых министерств и ведомств, а так же представители промышленности. Ассоциация "Электрокабель" входит в общественный совет и приняла участие в заседании в онлайн-формате.

На повестке дня заседания было обсуждение вопросов, связанных с восстановлением государственного контроля и надзора за требованиями технических регламентов Евразийского Союза и требований, установленных постановлением Правительства РФ от 23.12.2021г. № 2425.

Ассоциация "Электрокабель" поддерживает инициативу возвращения государственного контроля в Росстандарт, что позволит улучшить бизнес-климат в кабельном сообществе и должно исключить случаи недобросовестной конкуренции на кабельном рынке, когда полномочия государственных структур стараются себе присвоить частные компании и организации, деятельность которых не связана напрямую с обеспечением соблюдением государственных стандартов и регламентов Таможенного союза.

Возвращение государственного контроля — это глобальная задача, которая стоит перед Росстандартом. Почти все участники заседания признают, что отмена контроля привела к негативным последствиям и для государства и для бизнеса, поэтому почти никто не сомневается, что эксперимент будет иметь положительный результат.

Следует понимать, что эксперимент должен иметь понятные метрики и показатели эффективности. У Государства нет задачи просто проверять у всех проверок должны быть цели. Эти цели должны быть связаны с конкретными цифрами. Например, с налоговыми поступлениями, прибылью, экономией или суммой ущерба или со статистикой пожаров/безопасности населения. Просто так "контролировать" никому не интересно. Конечно, контроль — это обязанность по союзному договору, но к исполнению этих обязанностей тоже можно подходить по-разному, если не будет понятного результата.

Как отсутствие контроля со стороны государства повлияло на кабельную отрасль?

Отсутствие государственного контроля за качеством кабельно-проводниковой продукции оказала существенное воздействие на отрасль. При отсутствии внятных инструментов регулирования и подходов к соблюдению стандартов на кабельном рынке стали появляться механизмы "скрытого" воздействия на кабельный рынок, когда частные компании и группы заинтересованных лиц использовали проверки в качестве рычага воздействия на несговорчивых производителей. Фактически это привело к возникновению двух противоположных систем контроля качества кабельной продукции. Первая система показала положительные результаты, вторая — свела на "нет" любые попытки "оздоровления" рынка.

Система "здравого" саморегулирования отрасли

Первая система — это "самоконтроль", когда кабельные предприятия стали вооружаться собственными лабораториями, улучшать системы входного контроля сырья, а их потребители стали самостоятельно проводить входной контроль, плотнее работать со своими потребителями и объективно оценивать рынок и качество кабельной продукции, которую они закупают. Фактически рынок организовался. Те, кто хотели производить качественную продукцию и потреблять качественную продукцию нашли для себя способы это делать на рынке. Возник спрос на качественный кабель со стороны потребителей.

Стоит отметить, что это привело и к "уравновешиванию" качества продукции. Грамотный потребитель, понимая устройство кабельного рынка, четко просчитывая себестоимость кабельной продукции и проводя входной контроль, фактически довел уровень качества к отметке "соблюдение без запаса". Основная масса кабельной продукции на рынке безопасна для потребителей, отвечает требованиям стандартов, она стабильна по качеству и не создает никакой угрозы при эксплуатации. При этом технические характеристики этой продукции находятся на "предельно допустимой нижней границе" без существенного запаса.

Иногда, как показывают результаты испытаний и проверок, эту границу переходят и формально продукцию можно классифицировать как "фальсификат". Но, если объективно смотреть на вещи, несоответствие на 1% по толщине оболочки или несоблюдение ширины желто-зеленой цветовой маркировки — это точно не критические нарушения. Подобные "отклонения от стандарта" точно не создают ни угрозы безопасности для потребителя, ни тех самых "потерь" для бюджета в виде налоговых поступлений или ущерба для экономики. Формально это фальсификат. Фактически - это брак из-за того, что приходится работать "на нижней планке ГОСТ" для того, чтобы оставаться в рынке.

Откровенного фальсификата на кабельном рынке не много и он сосредоточен в конкретных небольших (по объему) сегментах рынка и этот фальсификат не однороден ни по рынкам сбыта, ни по потребителям, ни по регионам страны. Кабель, как оказалось, не такой опасный и часто фальсифицируемый продукт, как это всегда старались представить общественности. Даже то, что принято называть фальсификатом — можно классифицировать как "проектное" решение, когда уровень характеристик продукта согласовывается с потребителем продукции и эксплуатантом. Это не отменяет того факта, что часть продукции не соответствует ГОСТ, но это не превращает кабель в "ужасный" и "страшный", несущий угрозы для всех и вся продукт. Это лишь поднимает вопросы к содержанию и актуальности стандартов на конкретные виды изделий. Ведь можно написать такие ГОСТы, которые сделают и 100% рынка фальсификатом, если указать в нем невыполнимые параметры. А можно наоборот гармонизировать стандарты и сделать так, чтобы фальсификат был только умышленным преступлением. В кабеле "преступлений" не больше, чем в других отраслях, но в головах государства (Росстандарта и Минпромторга), стараниями отдельных компаний и "псевдорегуляторов" кабельщики прослыли "злостными" и "махровыми" фальсификатчиками, что не отражает действительной ситуации на рынке.

Нездоровая конкуренция "псевдорегуляторов"

Вторая система, которая возникла из-за отсутствия института государственного контроля — это "псевдорегуляторы" кабельного рынка, которые пытаются "продать" свои идеи "честности" в том числе и Росстандарту, показывая результаты 100 собственных проверок как за "огромную" выборку и "объективную" картину фальсификата на кабельном рынке. Конечно это искаженная картина.

Например, генеральный директор АПТС Владислав Ткаченко сообщил на совещании, что нельзя брать результаты испытаний и отчеты отраслевых Ассоциаций, которые проводят проверки качества продукции, за статистику рынка. Например, по результатам их испытаний 70% труб не соответствуют стандартам, но это происходит из-за того, что проверки проводятся там, где эти проверки могут дать отрицательный результат. Иными словами, проверяя фальсификат, ты будешь подтверждать, что это фальсификат, но это не значит, что все то, что ты не проверял тоже фальсификат.

Когда мы видим результаты разных "проверок" кабельной продукции, громкие отчеты и презентации, что 50-70-80% рынка кабельной продукции не соответствует стандартам, то, очевидно, это манипуляция цифрами и фактами, когда тому, кто заявляет о таких цифрах контрафакта и фальсификата выгодно об этом кричать на каждом углу, на каждом совещании или конференции. Никаких "миллиардов" рублей государство не теряет на фальсификате в виде налогов и поступлений из-за кабельной продукции. Фальсификация в кабеле — это только вопросы конкуренции производителей и недостаточной осведомленности ограниченного круга потребителей. Решить этот вопрос можно или строгим лицензированием производства кабеля или путем планомерной работы на уровне отрасли, но никак не "беганьем" по стройкам и складам в поисках фальсификата в продаже или обороте.

Деятельность "псевдорегуляторов", которые пытаются взять на себя функции госконтроля представляют большую угрозу для государства, так как позволяют монополизировать рынок и использовать инструменты давления на производителей, ухудшая бизнес-климат в низкомаржинальной кабельной отрасли. Фактически деятельность "псевдорегулятора", работающего в интересах конкретных игроков кабельного и электротехнического рынка состоит в том, чтобы государство получало меньше налоговых поступлений, стоимость строительства неконтролируемо росла, а продукция для потребителей становилась только дороже. Когда "регулятор" действует в чьих-то конкретных интересах — это не контроль рынка и не "борьба" за качество, это способ недобросовестной конкуренции на рынке.

Согласовать интересы кабельной отрасли и государства

Видя к чему приводит отсутствие единой и независимой системы контроля со стороны государства Ассоциация "Электрокабель" выступает за возвращение утраченных функций за контролем кабельно-проводниковой продукции Росстандарту. Создание единого подхода к оценке качества и одинаковых правил игры на рынке — это позитивное достижение для рынка. Конечно кабельный бизнес, как и любой, будет сталкиваться с большим контролем со стороны Государства и в текущих экономических условиях роль государства растет. Но важно, чтобы это давление было одинаковым для всех и те, кто соблюдает правила чувствовали себя в безопасности на рынке. А "беспредел" проходит, если есть четкие правила и стандарты.

На совещании привели аналогию с соблюдением правил ПДД и наличием камер и радаров на дорогах:

Камеры привели к тому, что большинство людей соблюдают правила и четко понимают, что будет, если они их нарушат. Наказание будет неизбежно. Но тем, кто ездит по правилам ничего не грозит. Для них будет только больше порядка и безопасности.

Действия же "псевдорегуляторов" можно описать принципом: «Друзьям все, остальным – закон», когда проверки и вся деятельность носят "карательный" и "заказной" характер, вынуждая производителей подписывать в принудительном порядке кабальные условия договоров, вступать "добровольно" в объединения таких же "карателей" и поддерживать жизнеспособность "псеводорегулятора", которому все можно, потому что он имеет нужные связи и рычаги воздействия на производителей, имея большую долю рынка дистрибуции кабельной и электротехнической продукции.

Единые правила рынка

Сам факт проведения эксперимента по государственному контролю и надзору за рядом строительных материалов указывает на наличие структурных проблем не только кабельного, но и других рынков. Борьба с фальсификатом должна быть системной и идти на уровне экономики и законодательной инициативы, а не на уровне "проверок" на складах конкретных производителей. Для этого Ассоциация "Электрокабель" проводит регулярные консультации с экспертными сообществами, участвует в совещаниях и предоставляет данные о результатах исследований, которые проводятся для оценки рынка, а не для "сведения счетов" с конкретными производителями.

Ключевыми задачами рабочей группы на данный момент является:

Разработка объективных показателей оценки уровня фальсификата и KPI эксперимента, которые будут выполнимы и согласованы с целями государства.

Работа по развитию и доработке отраслевых стандартов

Проведение рабочих совещаний, чтобы донести до производителей правила и условия эксперимента.

Несколько слов о маркировке "Честным знаком".

На совещании несколько раз поднимались вопросы, связанные с маркировкой "Честным знаком". Все участники отмечают, что "Честный знак" не может заменить собой систему государственного контроля за качеством строительной продукции. Даже действующие механизмы контроля за оборотом и "кейсы" ЦРПТ, например, в молочной продукции в лучшем случае позволят лучше отследить наличие фальсификата или цепочку дистрибуции, но не предотвратить или уменьшить его количество. "Честный знак" не отвечает за качество продукта, он отвечает только за наличие самого "честного знака" и соблюдение процедур учета и оборота продукции. Легальный "Честный знак" можно легко ставить на фальсифицированный кабель или другой стройматериал и ответственности за это не предусмотрено. Более того, есть масса хитростей и уязвимостей системы для того, чтобы, например, дробить партии продукции, что при выявлении фальсификата позволит минимизировать издержки, а, если речь идет о декларациях, то быстро "перевыпускать" декларации и спокойно наносить "Честные знаки" уже на другую партию продукции, которую может проверить только Росстандарт.

Заключение

Необходимость восстановления государственного контроля и надзора за строительными материалами в России становится все более очевидной. Эксперимент, начатый в этой области, может стать важным шагом к улучшению ситуации. Важно, чтобы все участники рынка — как производители, так и государственные органы — работали совместно для достижения общей цели: повышения качества жизнеобеспечения населения и обеспечения безопасности строительных объектов. Работа по восстановлению контроля должна основываться на принципах прозрачности, ответственности и открытости. Это требует не только анализа текущих проблем, но и активного сотрудничества с участниками рынка, чтобы обеспечить создание эффективной системы контроля, которая принесет реальные результаты.