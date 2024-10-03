Почему Ассоциация «Электрокабель» выступает за возвращение государственного контроля за качеством кабеля. Итоги совещания Общественного совета при Росстандарте

03 окт. 2024, 14:32:31
573
Время чтения ≈ 30 минут
Источник:
RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

3 октября состоялось очередное заседание Комиссии по стандартизации, метрологии и оценке соответствия Общественного совета при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии в которой приняли участие представители Росстандарта, отраслевых министерств и ведомств, а так же представители промышленности. Ассоциация "Электрокабель" входит в общественный совет и приняла участие в заседании в онлайн-формате. 

На повестке дня заседания было обсуждение вопросов, связанных с восстановлением государственного контроля и надзора за требованиями технических регламентов Евразийского Союза и требований, установленных постановлением Правительства РФ от 23.12.2021г. № 2425. 

Ассоциация "Электрокабель" поддерживает инициативу возвращения государственного контроля в Росстандарт, что позволит улучшить бизнес-климат в кабельном сообществе и должно исключить случаи недобросовестной конкуренции на кабельном рынке, когда полномочия государственных структур стараются себе присвоить частные компании и организации, деятельность которых не связана напрямую с обеспечением соблюдением государственных стандартов и регламентов Таможенного союза. 

Возвращение государственного контроля — это глобальная задача, которая стоит перед Росстандартом. Почти все участники заседания признают, что отмена контроля привела к негативным последствиям и для государства и для бизнеса, поэтому почти никто не сомневается, что эксперимент будет иметь положительный результат. 

Следует понимать, что эксперимент должен иметь понятные метрики и показатели эффективности. У Государства нет задачи просто проверять у всех проверок должны быть цели. Эти цели должны быть связаны с конкретными цифрами. Например, с налоговыми поступлениями, прибылью, экономией или суммой ущерба или со статистикой пожаров/безопасности населения. Просто так "контролировать" никому не интересно. Конечно, контроль — это обязанность по союзному договору, но к исполнению этих обязанностей тоже можно подходить по-разному, если не будет понятного результата. 

Как отсутствие контроля со стороны государства повлияло на кабельную отрасль?

Отсутствие государственного контроля за качеством кабельно-проводниковой продукции оказала существенное воздействие на отрасль. При отсутствии внятных инструментов регулирования и подходов к соблюдению стандартов на кабельном рынке стали появляться механизмы "скрытого" воздействия на кабельный рынок, когда частные компании и группы заинтересованных лиц использовали проверки в качестве рычага воздействия на несговорчивых производителей. Фактически это привело к возникновению двух противоположных систем контроля качества кабельной продукции. Первая система показала положительные результаты, вторая — свела на "нет" любые попытки "оздоровления" рынка.

Система "здравого" саморегулирования отрасли

Первая система — это "самоконтроль", когда кабельные предприятия стали вооружаться собственными лабораториями, улучшать системы входного контроля сырья, а их потребители стали самостоятельно проводить входной контроль, плотнее работать со своими потребителями и объективно оценивать рынок и качество кабельной продукции, которую они закупают. Фактически рынок организовался. Те, кто хотели производить качественную продукцию и потреблять качественную продукцию нашли для себя способы это делать на рынке. Возник спрос на качественный кабель со стороны потребителей.

Стоит отметить, что это привело и к "уравновешиванию" качества продукции. Грамотный потребитель, понимая устройство кабельного рынка, четко просчитывая себестоимость кабельной продукции и проводя входной контроль, фактически довел уровень качества к отметке "соблюдение без запаса". Основная масса кабельной продукции на рынке безопасна для потребителей, отвечает требованиям стандартов, она стабильна по качеству и не создает никакой угрозы при эксплуатации. При этом технические характеристики этой продукции находятся на "предельно допустимой нижней границе" без существенного запаса.

Иногда, как показывают результаты испытаний и проверок, эту границу переходят и формально продукцию можно классифицировать как "фальсификат". Но, если объективно смотреть на вещи, несоответствие на 1% по толщине оболочки или несоблюдение ширины желто-зеленой цветовой маркировки — это точно не критические нарушения. Подобные "отклонения от стандарта" точно не создают ни угрозы безопасности для потребителя, ни тех самых "потерь" для бюджета в виде налоговых поступлений или ущерба для экономики. Формально это фальсификат. Фактически - это брак из-за того, что приходится работать "на нижней планке ГОСТ" для того, чтобы оставаться в рынке.

Откровенного фальсификата на кабельном рынке не много и он сосредоточен в конкретных небольших (по объему) сегментах рынка и этот фальсификат не однороден ни по рынкам сбыта, ни по потребителям, ни по регионам страны. Кабель, как оказалось, не такой опасный и часто фальсифицируемый продукт, как это всегда старались представить общественности. Даже то, что принято называть фальсификатом — можно классифицировать как "проектное" решение, когда уровень характеристик продукта согласовывается с потребителем продукции и эксплуатантом. Это не отменяет того факта, что часть продукции не соответствует ГОСТ, но это не превращает кабель в "ужасный" и "страшный", несущий угрозы для всех и вся продукт. Это лишь поднимает вопросы к содержанию и актуальности стандартов на конкретные виды изделий. Ведь можно написать такие ГОСТы, которые сделают и 100% рынка фальсификатом, если указать в нем невыполнимые параметры. А можно наоборот гармонизировать стандарты и сделать так, чтобы фальсификат был только умышленным преступлением. В кабеле "преступлений" не больше, чем в других отраслях, но в головах государства (Росстандарта и Минпромторга), стараниями отдельных компаний и "псевдорегуляторов" кабельщики прослыли "злостными" и "махровыми" фальсификатчиками, что не отражает действительной ситуации на рынке. 

Нездоровая конкуренция "псевдорегуляторов"

Вторая система, которая возникла из-за отсутствия института государственного контроля — это "псевдорегуляторы" кабельного рынка, которые пытаются "продать" свои идеи "честности" в том числе и Росстандарту, показывая результаты 100 собственных проверок как за "огромную" выборку и "объективную" картину фальсификата на кабельном рынке. Конечно это искаженная картина.

Например, генеральный директор АПТС Владислав Ткаченко сообщил на совещании, что нельзя брать результаты испытаний и отчеты отраслевых Ассоциаций, которые проводят проверки качества продукции, за статистику рынка. Например, по результатам их испытаний 70% труб не соответствуют стандартам, но это происходит из-за того, что проверки проводятся там, где эти проверки могут дать отрицательный результат. Иными словами, проверяя фальсификат, ты будешь подтверждать, что это фальсификат, но это не значит, что все то, что ты не проверял тоже фальсификат. 

Когда мы видим результаты разных "проверок" кабельной продукции, громкие отчеты и презентации, что 50-70-80% рынка кабельной продукции не соответствует стандартам, то, очевидно, это манипуляция цифрами и фактами, когда тому, кто заявляет о таких цифрах контрафакта и фальсификата выгодно об этом кричать на каждом углу, на каждом совещании или конференции. Никаких "миллиардов" рублей государство не теряет на фальсификате в виде налогов и поступлений из-за кабельной продукции. Фальсификация в кабеле — это только вопросы конкуренции производителей и недостаточной осведомленности ограниченного круга потребителей. Решить этот вопрос можно или строгим лицензированием производства кабеля или путем планомерной работы на уровне отрасли, но никак не "беганьем" по стройкам и складам в поисках фальсификата в продаже или обороте.

Деятельность "псевдорегуляторов", которые пытаются взять на себя функции госконтроля представляют большую угрозу для государства, так как позволяют монополизировать рынок и использовать инструменты давления на производителей, ухудшая бизнес-климат в низкомаржинальной кабельной отрасли. Фактически деятельность "псевдорегулятора", работающего в интересах конкретных игроков кабельного и электротехнического рынка состоит в том, чтобы государство получало меньше налоговых поступлений, стоимость строительства неконтролируемо росла, а продукция для потребителей становилась только дороже. Когда "регулятор" действует в чьих-то конкретных интересах — это не контроль рынка и не "борьба" за качество, это способ недобросовестной конкуренции на рынке. 

Согласовать интересы кабельной отрасли и государства

Видя к чему приводит отсутствие единой и независимой системы контроля со стороны государства Ассоциация "Электрокабель" выступает за возвращение утраченных функций за контролем кабельно-проводниковой продукции Росстандарту. Создание единого подхода к оценке качества и одинаковых правил игры на рынке — это позитивное достижение для рынка. Конечно кабельный бизнес, как и любой, будет сталкиваться с большим контролем со стороны Государства и в текущих экономических условиях роль государства растет. Но важно, чтобы это давление было одинаковым для всех и те, кто соблюдает правила чувствовали себя в безопасности на рынке. А "беспредел" проходит, если есть четкие правила и стандарты. 

На совещании привели аналогию с соблюдением правил ПДД и наличием камер и радаров на дорогах:

Камеры привели к тому, что большинство людей соблюдают правила и четко понимают, что будет, если они их нарушат. Наказание будет неизбежно. Но тем, кто ездит по правилам ничего не грозит. Для них будет только больше порядка и безопасности.

Действия же "псевдорегуляторов" можно описать принципом: «Друзьям все, остальным – закон», когда проверки и вся деятельность носят "карательный" и "заказной" характер, вынуждая производителей подписывать в принудительном порядке кабальные условия договоров, вступать "добровольно" в объединения таких же "карателей" и поддерживать жизнеспособность "псеводорегулятора", которому все можно, потому что он имеет нужные связи и рычаги воздействия на производителей, имея большую долю рынка дистрибуции кабельной и электротехнической продукции.

Единые правила рынка

Сам факт проведения эксперимента по государственному контролю и надзору за рядом строительных материалов указывает на наличие структурных проблем не только кабельного, но и других рынков. Борьба с фальсификатом должна быть системной и идти на уровне экономики и законодательной инициативы, а не на уровне "проверок" на складах конкретных производителей. Для этого Ассоциация "Электрокабель" проводит регулярные консультации с экспертными сообществами, участвует в совещаниях и предоставляет данные о результатах исследований, которые проводятся для оценки рынка, а не для "сведения счетов" с конкретными производителями. 

Ключевыми задачами рабочей группы на данный момент является:

  • Разработка объективных показателей оценки уровня фальсификата и KPI эксперимента, которые будут выполнимы и согласованы с целями государства.
  • Работа по развитию и доработке отраслевых стандартов
  • Проведение рабочих совещаний, чтобы донести до производителей правила и условия эксперимента.

Несколько слов о маркировке "Честным знаком".

На совещании несколько раз поднимались вопросы, связанные с маркировкой "Честным знаком". Все участники отмечают, что "Честный знак" не может заменить собой систему государственного контроля за качеством строительной продукции. Даже действующие механизмы контроля за оборотом и "кейсы" ЦРПТ, например, в молочной продукции в лучшем случае позволят лучше отследить наличие фальсификата или цепочку дистрибуции, но не предотвратить или уменьшить его количество. "Честный знак" не отвечает за качество продукта, он отвечает только за наличие самого "честного знака" и соблюдение процедур учета и оборота продукции. Легальный "Честный знак" можно легко ставить на фальсифицированный кабель или другой стройматериал и ответственности за это не предусмотрено. Более того, есть масса хитростей и уязвимостей системы для того, чтобы, например, дробить партии продукции, что при выявлении фальсификата позволит минимизировать издержки, а, если речь идет о декларациях, то быстро "перевыпускать" декларации и спокойно наносить "Честные знаки" уже на другую партию продукции, которую может проверить только Росстандарт. 

Заключение

Необходимость восстановления государственного контроля и надзора за строительными материалами в России становится все более очевидной. Эксперимент, начатый в этой области, может стать важным шагом к улучшению ситуации. Важно, чтобы все участники рынка — как производители, так и государственные органы — работали совместно для достижения общей цели: повышения качества жизнеобеспечения населения и обеспечения безопасности строительных объектов. Работа по восстановлению контроля должна основываться на принципах прозрачности, ответственности и открытости. Это требует не только анализа текущих проблем, но и активного сотрудничества с участниками рынка, чтобы обеспечить создание эффективной системы контроля, которая принесет реальные результаты. 

Обсуждают на форуме (5)
Отрасль:
Теги:

Главный журнал о кабельном бизнесе RusCable Insider!
Дайджест кабельного рынка, репортажи, интервью, спецпроекты. Уже больше 8000+ подписчиков с нами!

Читайте свежий номер RusCable Insider
РЭН-2024: Главное из VII Международного форума «Российская энергетическая неделя-2024»
02 окт. 2024, 15:58:24
В профессиональном сообществе развернулась активная дискуссия по итогам VII Международного форума «Российская энергетическая неделя-2024», состоявшегося 26-28 сентября в Москве. Повышенный интерес связан не только и не столько с общей тематикой форума, проходившего под девизом «Энергетическое сотрудничество в многополярном мире», сколько с текущими проблемами и процессами в...
Законопроект об агентском НДС на вторичную медь поступит для рассмотрения в первом чтении Госдуму. Ассоциация «Электрокабель» работает над устранением НДС-угрозы
30 сент. 2024, 22:59:46
Законопроект об агентском НДС на вторичную медь был одобрен на заседании Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам 30 сентября 2024 года. Поправки к ст. 161 НК РФ в редакции Лугового А.К. поступят на голосование в первом чтении уже этой осенью. "НДС-угроза" и "декриминализация" вторичной меди — это серьезные вызовы кабельной отрасли, над решением которых Ассоц...
Честный знак головного мозга. Смелое инкогнито-интервью о маркировке кабельной продукции «Честным знаком»
30 сент. 2024, 22:06:16
В кабельной индустрии активно обсуждается эксперимент по внедрению цифровой маркировки продукции, который вызывает противоречивые мнения. Он стал одной из главных тем на 85-м Общем собрании Ассоциации "Электрокабель". Многие участники рынка абсолютно уверены, что этот эксперимент обречен на провал, так как ЦРПТ существуют нерешаемые проблемы такие как, низкая скорость нанесения и пл...
RusCable Live - Распаковка Wire China 2024. Обзор выставки, подарки от Habsans и грустное реалити СПКБ. Эфир 27.09.24
27 сент. 2024, 09:44:34
Главным зарубежным событием стала выставка Wire China 2024, которая стала рекордной и для самого Китая. Компания Habsans делится своими впечатлениями о выставки и подготовила специальный обзор для зрителей RusCable Live. Вместе с Habsans мы прогуляемся по павильонам, осмотрим экспозицию и даже пообщаемся с русскими кабельщиками, которые тоже приехали в Китай. Но тема оборудования на этом не з...
Отрасли разные — проблемы общие. Опыт MiningConf 2024 может быть полезен для кабельного бизнеса
26 сент. 2024, 13:16:07
Сегодня в Москве на площадке Согласие Холл открылась первая конференция по развитию бизнеса MiningConf, которая собрала более 200 профессионалов горной отрасли. Событие стало площадкой для обсуждения актуальных трендов и вызовов горнодобывающей индустрии. В рамках конференции прошла пленарная сессия на тему «Горнодобывающая промышленность России как фактор технологического суверенитета:...
Если все будут думать, что мы фальсификаторы, это негативно скажется на всей отрасли. Как должна работать мягкая сила Ассоциации «Электрокабель»?
25 сент. 2024, 15:27:46
В ходе 85-го Общего собрания Ассоциации "Электрокабель" было не раз отмечено, что Ассоциация изменилась. Изменилась внутри. Изменилась снаружи. Собрания стали интересны, в Ассоциацию стали вступать новые компании, а проекты и инициативы, которые существуют много лет получили второе дыхание. Поменялось восприятие Ассоциации не только внутри отрасли, но и снаружи. Регуляторы и потребители...
Качественная визуализация кабеля может поменять отношение к кабелю. Студию и проекты RC3D представили на 85 Общем собрании Ассоциации «Электрокабель»
25 сент. 2024, 15:07:05
На 85-м Общем собрании Ассоциации "Электрокабель" был представлен проект RC3D.ru - студии 3D-дизайна, запущенной RusCable.Ru со специализацией на рендерах кабельной продукции. В промо-ролике, в буклетах и на информационной стойке кабельщикам было показано как может выглядеть качественная визуализация. Конкуренция на рынке обостряется и качественная визуализация  дает возможност...
Ассоциация «Электрокабель» одобрила создание инициативной рабочей группы по оборудованию. Ее возглавит Антон Герасимов из ChinaCable.Ru
24 сент. 2024, 09:33:24
На 85-м Общем собрании Ассоциации "Электрокабель" Антон Герасимов, руководитель проекта ChinaCable.Ru, представил проект создания рабочей группы по кабельному оборудованию. Это предложение вызвало значительный интерес среди участников собрания, и стало предметом активного обсуждения. Как отметил Герасимов, его компания активно работает с около 40 китайскими производителями кабель...
Картина будущего кабельного рынка и полу-меры в компаундах. Читайте сентябрьский номер журнала RusCable Insider
23 сент. 2024, 19:12:55
Сентябрьский номер журнала RusCable Insider захотелось сделать более поэтичным, чем обычно. Хочется ярких метафор, интересных сравнений и богатого русского языка. Получается как-то так: В туманном 2023 году, когда кабельный бизнес казался на пике, словно корабль в бурных водах, пришло осознание: дальше так не будет. Полугодие принесло свои плоды, а ключевая ставка взлетела, как птица в небо....
Cистему оценки пожарной опасности кабельных изделий нужно пересматривать. Доклад ВНИИКП на 85 Общем собрании Ассоциации «Электрокабель»
22 сент. 2024, 16:51:05
На 85-м общем собрании Ассоциации "Электрокабель", которое состоялось в Завидово, Алексей Сливов, заместитель заведующего отделением № 1 ВНИИКП, представил доклад о текущих изменениях в методах испытания кабельных изделий на пожарную опасность. В своем выступлении он осветил ключевые аспекты актуальных изменений, касающихся стандартов и требований, с которыми предстоит работать участника...
Качественной продукции достаточно много, ее больше половины. Итоги «полимерного исследования» Ассоциации «Электрокабель»
22 сент. 2024, 16:17:26
На 85-м общем собрании Ассоциации "Электрокабель" Глеб Карпенко, член совета директоров "Башпласт", представил результаты длительного исследования качества кабельной продукции с точки зрения полимеров. Этот доклад показал неоднородность проблемы восприятия фальсификата в кабельной отрасли. Основной целью исследования было провести выборочный контроль кабельной продукции, про...
RusCable Live - Адаптируйся. Локализируйся. Преодолевай. Инсайды кабельного рынка. Эфир 20.09.24
20 сент. 2024, 10:21:04
В центре внимания кабельной отрасли итоги и новости 85 Общего собрания Ассоциации "Электрокабель". Это не удивительно. 85% рынка собрались в Завидово, чтобы обсудить проблемы и перспективы кабельного бизнеса. Здесь все, что актуально сейчас: надвигающийся кризис строительства, телеком-инвестиции, противостояние маркировочному лобби "Честного знака", борьба с фальсификатом и кон...
85 Общее собрание Ассоциации «Электрокабель» завершило свою работу. Главные события, новости и доклады
20 сент. 2024, 09:08:50
19 сентября в Завидово завершило свою работу 85 Общее собрание Ассоциации "Электрокабель", которое стало рекордным по числу участников. Более 160 представителей отраслевых компаний. Более 100 предприятий кабельного бизнеса: производители оборудования, поставщики материалов и комплектующих, трейдеры, дилеры, сервисные компании и ядро ассоциации в виде кабельных заводов, совокупный объем р...
Выбран новый состав Правления Ассоциации «Электрокабель». Итоги выборов и новые назначения
19 сент. 2024, 07:21:49
На 85-м Общем собрании Ассоциации "Электрокабель" были проведены выборы президента, правления Ассоциации "Электрокабель" и членов ревизионной комиссии. По представлению Президента прошло голосование и по вопросу назначения генерального директора АЭК. Выборы состоялись в закрытом режиме, при этом никаких нарушений процедур не выявлено. По результатам подсчета голосов была выявле...
Кабельный рынок Узбекистана. 58 кабельных заводов и опережающие темы развития отрасли. Доклад «Узэлтехсанат» в рамках 85 Общего собрания Ассоциации «Электрокабель»
18 сент. 2024, 08:41:49
Кабельная отрасль Узбекистана начала развиваться в 1941 году, когда во время Второй мировой войны завод из Кольчугино был эвакуирован в Ташкент. На его базе был создан первый кабельный завод — «Электрокабель», который стал основой для дальнейшего роста цепи кабельных производств в стране. На 85 Общем собрании Ассоциации "Электрокабель" в серии международных докладов Про...
Билайн и кабель. Инсайды телеком-оператора для кабельного бизнеса
18 сент. 2024, 06:46:05
Телеком отрасль в России сталкиваются с новыми вызовами. Новые требования, санкционные ограничения а главное общая неопределенность. На 85 Общем собрании Ассоциации "Электрокабель" в рамках секции с потребителями кабеля выступили представители "ВымпелКом" (Билайн): Нина Тер-Михайлова, директор по закупкам и логистике и Ольга Рамина, директор по развитию сети радиодост...
Победа над НДС-угрозой всех кабельщиков. Благодаря работе Ассоциации «Электрокабель» будут внесены изменения в налоговый кодекс
17 сент. 2024, 15:44:08
НДС в кабельном бизнесе — это не просто угроза, а системная проблема, которая погубила крупные предприятия, например Росскат или "Севкабель" и обернулась многомиллионными штрафами и доначислениями до десятков кабельных заводов. Работа с вторичной медью для каждого предприятия несла угрозу доначисления НДСа за прошедшие периоды, где ломозаготовители и переработчики могли занима...
Перспективы товарного финансирования для кабельного бизнеса и финансовые инструменты СБЕР CIB
17 сент. 2024, 12:59:48
На 85-м Общем собрании Ассоциации "Электрокабель", было акцентировано внимание на проблемах, с которыми сталкиваются производители кабеля, а также на путях улучшения финансовой устойчивости сектора. Александр Жуков, сейлз ПАО "СБЕРБАНК" в своем выступлении он затронул ряд актуальных вопросов, касающихся финансирования в России, особенностей работы кабельных заводов и приме...
Рассчитаться и не просчитаться. Возможности криптовалют и современные инструменты решения платежных проблем для кабельщиков.
17 сент. 2024, 12:07:23
Одной из наиболее актуальных тем для кабельного бизнеса является вопрос платежей, особенно в контексте международной торговли и взаиморасчетов. В своём выступлении в рамках 85 Общего собрания Ассоциации "Электрокабель" Ярослав Кабаков, директор по стратегии инвестиционной компании "Финам", раскрыл ряд важных аспектов, связанных с экономической ситуацией в России, платежами...
Кабельная промышленность охлаждается: итоги полугодия и взгляд в будущее. Президент АЭК Максим Третьяков представил доклад о состоянии кабельного бизнеса
17 сент. 2024, 10:45:10
В рамках 85 общего собрания Ассоциации "Электрокабель" Президент Максим Третьяков выступил с программным докладом, посвященным итогам работы кабельной промышленности в первом полугодии 2024 года. В своем выступлении он детально проанализировал текущее состояние отрасли, выявив ключевые достижения, проблемы и тенденции, влияющие на развитие кабельного производства. Доклад стал важной плат...