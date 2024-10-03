Пожар в Свердловской музкомедии случился из-за замыкания удлинителя

Стало известно, из-за чего в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии начался серьезный пожар. Напомним, ЧП произошло днем 2 октября в Екатеринбурге.

Очевидцы рассказывали, что дым повалил из здания около 14:00. Пожар начался с гримерного помещения. Вскоре к месту инцидента прибыли 36 сотрудников МЧС. Испуганные люди вылазили из окон на крыши, откуда их снимали пожарные. Они выбивали окна, чтобы помещение освободилось от задымления.

- Пожар в Театре музыкальной комедии начался из-за замыкания электроудлинителя. Кроме этого, из театра не прошел сигнал на пульт пожарной охраны, - сообщил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Пожар начался в гримерке №419 на четвертом этаже театра. В здании сработала система дымоудаления, но сигнал в МЧС все равно не ушел.

– Пожар начался в гримерке у хора. Мы попытались выйти, но не получилось. Был дым, невозможно было дышать, – рассказывала сотрудница театра, спасавшаяся от огня на крыше здания.

Эвакуация из театра продолжалась до 15:00. Самостоятельно горящий театр покинули 105 человек. Пятерых пожарные спустили по пожарной автолестнице, а одного – эвакуировали с помощью спасустройства. К сожалению, один человек погиб.

Предварительно, скончался 58-летний рабочий Музкомедии Дмитрий из Алапаевска. Он обслуживал лифты в театре. По предварительным данным, когда началось возгорание, мужчина пытался потушить огонь самостоятельно.

- Он скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. По этому факту Следственным комитетом по Свердловской области организовано проведение проверки по статье Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Во время тушения пожара спасатели перекрывали автомобильное движение по улице Карла Либкнехта в сторону улицы Первомайской – чтобы была возможность беспрепятственного проезда техники. Расследование обстоятельств ЧП на контроль также взяла прокуратура.