В Иракском Курдистане открыли первый завод по производству меди и кабеля

Первый завод по производству меди, проводов и кабелей в Иракском Курдистане открыл премьер-министр Курдистана Масрур Барзани, 2 октября сообщает Shafaq News.

«Мы надеемся извлечь выгоду из наших природных ресурсов и сокровищ для производства сырья, необходимого для промышленности», — заявил в своей речи на инаугурации премьер-министр Масрур Барзани, выразив гордость за прогресс промышленного сектора.

Он подчеркнул, что развитие промышленного сектора укрепляет экономическую инфраструктуру Курдистана, повторив: «Мы поддерживаем частный сектор в сохранении местной продукции».

На церемонии открытия представитель компании Copper and Cables Erbil Садик Мохаммед заявил, что «на этом заводе, построенном на площади 70 дунамов (7 гектаров), размещается несколько производственных мощностей по производству проводов и кабелей различных типов и размеров».

Он подчеркнул, что этот объект является «самым передовым и современным в регионе, способным снабжать продукцией весь рынок Курдистана и Ирака», отметив успешный экспорт в Турцию и Грецию, а также возможность экспорта в различные страны мира.

Мохаммед подчеркнул, что Ирак, включая Курдистанский регион, ранее отправлял медные отходы за границу для переработки и последующего реимпорта. «Теперь компания будет осуществлять этот процесс внутри страны».

«Продукция завода окажет значительное влияние на рынок проводов и кабелей в регионе и Ираке, поскольку на предприятии используются передовые технологии. Завод также предоставит рабочие места для 700 семей», — заявил Мохаммед.

Проект «Copper and Cables Erbil» представляет собой современный и интегрированный промышленный комплекс для общей торговли, занимающий огромную площадь в 175 000 м² с инвестициями, превышающими 80 млн долларов. Это комплексный промышленный комплекс, где осуществляются все производственные процессы, от переработки медных отходов до производства медных проводов и кабелей.

Это стратегический проект, реализуемый местными рабочими и соответствующий мировым стандартам качества: чистота используемой меди достигает 99,99%.

Цели компании включают в себя обеспечение поставок меди для проводов и кабелей в Иракском Курдистане, Ираке и других странах региона, а также поддержку и обслуживание крупных отраслей промышленности, подрядчиков и предпринимателей в Курдистане.