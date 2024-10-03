В Сахалинской области построят школу-детский сад на 90 мест

В селе Взморье Долинского района построят Школу-детский сад, сообщает RosTender.info.

Подрядную организацию выберут при помощи тендера. Заявки на участие можно подать до 18 октября. Строительство обойдется в 877 млн рублей.

Проектируемое здание школы-детского сада на 90 мест включает: классы и кабинеты для обучающихся I-II-III ступени, в блоке начальной школы предусмотрены помещения спален и игровых для групп продленного дня, спортивный зал, медицинский пункт, актовый зал, библиотека, учебные мастерские, столовая, работающая на сырье, санузлы для мальчиков и девочек, отдельный санузел для персонала, помещения административного назначения, помещения социально-психологического блока, вспомогательные помещения и помещения технического назначения, рекреационные помещения. Окончание работ запланировано на 25 декабря 2026 года.