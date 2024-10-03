Вопросы развития технологий Искусственного Интеллекта для более продуктивной работы ТЭК обсудили в Казани

Заместитель Министра энергетики Эдуард Шереметцев принял участие в работе IV Международного форума Digital Innopolis Days.

Первый день Форума полностью посвящен теме Искусственного Интеллекта.

«На данный момент времени порядка 41% компаний топливно-энергетического комплекса в той или иной мере уже использует технологию искусственного интеллекта, а в ближайшие три года еще 18% компаний планируют вводить определенные решения в свои процессы. Основное направление внедрения искусственного интеллекта – это, как правило, финансово-хозяйственная деятельность, различные системы помощи, системы моделирования, все то, что не имеет критического влияния на непрерывные основные бизнес-процессы», – сказал замминистра.

Участники пленарного заседание «AI как революция производительности» обсудили реальные кейсы, где ИИ уже показал свою эффективность, и поделились стратегиями интеграции технологических решений в различных отраслях.

«Деятельность ТЭК непрерывна, и мы должны точно понимать, что внедряемые решения принесут нам результат, а не неудобства для наших потребителей. Сейчас наши предприятия начинают использовать полигоны для тестирования искусственного интеллекта», – подчеркнул представитель энергетического ведомства.

ИИ-полигоны необходимы для тестирования новых гипотез в контролируемых условиях, проверки работоспособности, устранения ошибок и совершенствования работы искусственного интеллекта.

В ходе рабочих мероприятий первого дня Форума замминистра выделил ряд проблем, связанных с ИИ-полигонами, а именно: отсутствие консолидированной позиции участников рынка по созданию единых подходов тестирования, ограничения в доступе для стартапов, отсутствие понятных механизмов получения доступа к тестированию решений и достаточного количества оборудования для проведения экспериментов.

«Строительство полигонов доступно для крупных компаний. Нужно не забывать про маленькие компании и стартапы. Необходимо выстраивать взаимоотношения для снижения порога входа решения на рынок, а полигоны, в свою очередь, должны иметь квоту для студентов-стартаперов на стажировку», – отметил он.

Замминистра подчеркнул, что для развития и эффективной работы ИИ-полигонов необходима консолидация организаций в направлении их строительства. Это необходимо для оптимизации издержек и создания механизмов сертификации ИИ-продукции с учетом взаимного признания по определенным видам продукции.