Новый грозозащитный трос от EKF: молния не нарушит производственные планы
03 окт. 2024, 18:00:25
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Бренд EKF представляет новинку для надежной защиты крупных промышленных объектов от попадания прямого удара молнии — трос стальной грозозащитный 50 мм² в бухтах по 25 м. Монтируется над защищаемым объектом и отводит заряд молнии в землю с помощью токоотводов. Он значительно более гибкий и удобный в монтаже, чем традиционные стальные прутки.
Трос EKF подойдет для комплексной за...
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Сочетание искусства и современных технологий — экспозиция IEK GROUP на Interlight-2024
03 окт. 2024, 15:00:15
Почти 24 000 гостей и более 600 компаний из России, Белоруссии, Турции, Китая, Индии, Вьетнама и Европы — столько собрала выставка Interlight-2024. Но даже при таком количестве участников выделялась экспозиция IEK GROUP — яркая, многогранная, современная, как и ассортимент IEK! IEK GROUP представила на Interlight-2024 модульное арт-простр...
КЭАЗ обновил базу КЭАЗ для nanoCAD BIM Электро
03 окт. 2024, 12:45:12
Современные реалии требуют от проектировщиков оперативного создания документации, при этом сложность технических решений и уровень требований к проектам постоянно растут. Справиться с этими задачами помогает использование САРП. Чтобы вы могли без проблем работать с КЭАЗ, обновлена база продукции для nanoCAD BIM Электро. Обновленная база включает в себя все новинки ассортимента КЭАЗ. Это...
Компания:
Благодаря каким кабелям ходят суда? «Москабельмет» расскажет на OMR 2024
03 окт. 2024, 10:45:04
На выставке OMR 2024 «Москабельмет» не только выступит в деловой программе, но также участвует в экспозиции с собственным стендом. Эффективные решения для проектов судостроительных и судоремонтных компаний представят сразу два дочерних предприятия Группы. Две компании под мощным брендом Международная выставка и конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборуд...
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ТМ Абсолют кабель
03 окт. 2024, 10:00:04
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ТМ Абсолют кабель, закупленной в апреле 2024 г. в розничном магазине электротехники г. Ростов-на-Дону (ИП Гайдаров Х.М. магазин «Кабель-провод»). Образец кабеля ВВГ-Пнг-(А)-LS 3x2,5 торговой марки Абсолют кабель был отобран и отправлен в аккредитованную лабораторию для проведения испытаний на соответствие требовани...
Кольчугинский завод специальных сплавов расширяет спектр своих производственных возможностей
03 окт. 2024, 09:45:04
Кольчугинский завод специальных сплавов (КЗСС) может производить полный цикл продукции из нержавеющих и специальных сталей. Завод выпускает нержавеющие бесшовные трубы, цветной прокат из меди и медесодержащих сплавов (прутки, трубы). В литейном цехе отлажен полный цикл производства продукции из сплавов цветных металлов. На заводе имеется 5 уникальных горизонтальных гидравлических прессов усилие...
Делегация ВНИИКП приняла участие в работе выставки Wire China 2024
03 окт. 2024, 09:14:47
ВНИИКП в очередной раз посетила Китай с целью участия в работе выставки «Wire China 2024», тем самым расширяя сферу сотрудничества с компаниями стран азиатско-тихоокеанского региона и определяя новые направления деятельности. «Wire China» — крупнейшая ежегодная выставка в азиатском регионе в области кабельной промышленности. Более 800 компаний-экспонентов, бо...
Компания:
«Москабельмет» — прорыв года на спартакиаде #МОСПРОМ
02 окт. 2024, 16:45:00
Главным итогом участия Группы компаний «Москабельмет» в Спартакиаде #Моспром стал уникальный кубок, который спортсмены Группы получили на торжественной церемонии награждения лидеров соревнований. За рекордное количество шайб, забитых в хоккейных мачтах турнира, спортсмены получили специальный приз — «Прорыв года»! Вспоминаем, как проходила эта фееричная Спартакиада и...
«Камский кабель» подтвердил соответствие продукции требованиям АЭС
02 окт. 2024, 13:45:09
Компания "Камский кабель" получила сертификаты, подтверждающие соответствие продукции требованиям для поставок на объекты атомной энергетики. Соответствующие нормативные документы выдал орган по сертификации, аккредитованный государственной корпорацией "Росатом". Процедуру, утвержденную приказом Ростехнадзора, успешно прошли огнестойкие силовые кабели на напряжение 0,66 и 1...
Компания:
Изделия Электрощит Самара включены в Реестр МИНПРОМТОРГа РФ
02 окт. 2024, 13:15:09
Измерительные трансформаторы серии ТОЛ-СЭЩ производства Электрощит Самара включены Министерством промышленности и торговли РФ в Реестр промышленной продукции, изготовленной на территории РФ (Реестр МИНПРОМТОРГа). Включение измерительных трансформаторов в Реестр МИНПРОМТОРГа позволяет упростить процедуру подтверждения страны происхождения продукции компании, в состав которой включены трансформат...
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Кабельная линия «ITK+IEK» прошла испытания на огнестойкость
02 окт. 2024, 12:30:17
Огнестойкая кабельная линия «ITK+IEK Cabline FR» («Каблайн эф эр») получила сертификат соответствия пожарной безопасности по ГОСТ Р 53316-2021. Это позволяет использовать решение в системах противопожарной защиты. В ходе испытаний проверялось, как долго кабельная линия сохраняет работоспособность под воздействием пламени. Согласно станд...
ЭЛКА-Кабель приняла участие в Региональном инновационном форуме Южно-Уральской железной дороги
02 окт. 2024, 12:15:08
25 сентября в Челябинске состоялся IV Региональный инновационный форум Южно-Уральской железной дороги под названием «Технологическое завтра», в котором компания ЭЛКА-Кабель приняла участие. Региональный инновационный форум проходит ежегодно с 2021 года и является площадкой для взаимодействия представителей железной дороги, научного сообщества, органов государственной власти, инновац...
Сотрудник КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» отмечен благодарностью Департамента промышленности и торговли Орловской области
02 окт. 2024, 11:30:08
Сотрудник Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Алексей Деменков отмечен благодарностью Департамента промышленности и торговли Орловской области. Также он получил подарки с фирменной символикой Завода от генерального директора Сергея Кутенева. Алексей – студент четвертого курса Орловского техникума путей сообщения им. Лапочкина. Он успешно совмещает работу по индивидуальному граф...
Алюминиевый Вестник: Акцент на дизайн
02 окт. 2024, 11:15:19
Предлагаем Вам ознакомиться с новым Вестником Алюминиевой Ассоциации. В этом номере: От редакции Новости Алюминиевой Ассоциации Новости алюминиевой отрасли В фокусе Акцент на дизайн От первого лицаЕкатерина Черкес-заде – Промышленный дизайн в России: от подражания к поиску собственной идентичности Актуально Будущее за Москвой Это интересно От Жюля Верна до Loftello Кал...
Компания:
«Сарансккабель» принял участие в молодежном форуме труда «Здесь и сейчас»
02 окт. 2024, 10:15:00
В Саранске прошел молодежный форум труда «Здесь и сейчас», который объединил студентов вузов, техникумов и колледжей, а также представителей работодателей Мордовии. «Сарансккабель» в числе других предприятий и организаций республики представил вакантные места для трудоустройства молодых людей. На завод требуются молодые кадры разных специальностей – от...
Компания:
Группа «Терра-Ток» открыла заседание Комитета по энергетике Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области
02 окт. 2024, 09:15:00
Группа «Терра-Ток» выступила с приветственным словом на открытом заседании Комитета по энергетике Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области, проводимого в рамках Всероссийского совещания по развитию электротранспорта и зарядной инфраструктуры в Уральском федеральном округе. Электротехническая группа компаний «Терра-Ток» выступила на открытом заседании...
Компания:
СПЕЦКАБЕЛЬ презентовал кабели в Шанхае и Алматы
01 окт. 2024, 17:00:02
В сентябре предприятие «Спецкабель» стало участником двух промышленных выставок, которые укрепили позиции компании на международной арене и открыли новые горизонты для взаимодействия с зарубежными партнерами. Первая выставка, в которой участвовал «Спецкабель», – China International Industry Fair в Шанхае. «Спецкабель» представил продукцию на коллективно...
Компания:
РУСЭЛ ведет в Санкт-Петербурге монтаж РУНН
01 окт. 2024, 16:30:00
В Санкт-Петербурге сотрудники компании «Эра-Инжиниринг» (входит в холдинг РУСЭЛ) монтируют распределительные устройства РУНН для одной из отечественных энергомашиностроительных корпораций. В настоящий момент установлено 8 шкафов постоянного тока и 3 шкафа переменного тока. Ведется сборка металлоконструкций для подвешивания шинопроводов. «Сейчас на объекте проводятся работы п...
РУСАЛ получил сертификат Green Power Aluminium
01 окт. 2024, 15:30:00
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, стал первой международной компанией, прошедшей процедуру сертификации Green Power Aluminium (GPA). Специалисты Китайской ассоциации цветной металлургии (CNIA) во главе с руководителем Центра оценки экологически чистой продукции Ма Цунжэнем посетили и сертифицировали два крупнейших алюминиевых завода компании – Красноярский (КрАЗ) и Бр...
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IEK GROUP примет участие в Дальневосточном форуме «КамЭлектро»
01 окт. 2024, 15:15:00
4 и 5 октября 2024 года в Петропавловске-Камчатском впервые пройдет Дальневосточный форум «КамЭлектро». IEK GROUP подготовила для гостей выставки разнообразную экспозицию и интересные выступления экспертов. Организаторами Форума выступили компания «ОптЭлектрик» и Торгово-промышленная палата России. В экспозиции IEK GROUP — ре...
На Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» снова гости – участники Всероссийского семейного совета
01 окт. 2024, 12:45:00
В конце сентября Орел стал площадкой для Всероссийского семейного совета, посвященного развитию и поддержке семейного предпринимательства в России. Его организовала и провела Торгово-промышленная палата РФ. В рамках насыщенной многодневной программы представители самых успешных семейных компаний из 19 регионов страны посетили несколько предприятий, в т.ч. и КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ». В со...