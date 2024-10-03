«Россети Юг» обезопасили ЛЭП для перелетных птиц в Волгоградской области

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» установили более 180 устройств для защиты птиц от воздействия тока (ПЗУ) на опорах линий электропередачи 10 кВ (ЛЭП), проходящих по территории природных парков «Эльтонский» и «Щербаковский».

В период осенней миграции многочисленные стаи перелетных птиц останавливаются здесь на отдых и кормежку. Природный парк «Эльтонский», расположенный в Палласовском районе, является ключевой орнитологической территорией международного значения. Здесь обитают более двухсот видов птиц, многие из которых занесены в Красную книгу как редкие или исчезающие. Серые журавли, белолобые гуси, чирки и кряквы собираются в стаи в устьях рек Приэльтонья и отправляются к месту зимовки.

В природном парке «Щербаковский» обитают такие краснокнижные птицы, как королевский орел, сокол, дрофа, орлан-белохвост. Часто пернатые селятся вдоль Волги, чтобы питаться рыбой. В 500 метрах от берега реки проходят трассы воздушных линий электропередачи. С установкой ПЗУ они стали безопасны для птиц, решивших сделать «привал» на проводах во время добычи пропитания. Кроме того, пернатые не смогут теперь стать виновниками отключений в сети, случайно задев линию электропередачи, обеспечивающую электроэнергией расположенные поблизости населенные пункты.

Энергетики регулярно проводят обследования ЛЭП, выявляя в ареале обитания птиц места, требующие дополнительной защиты. Всего в 2024 году «Россети Юг» установили 340 ПЗУ на воздушных линиях электропередачи, проходящих по территории природных парков Волгоградской области.