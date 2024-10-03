Сочетание искусства и современных технологий — экспозиция IEK GROUP на Interlight-2024

Почти 24 000 гостей и более 600 компаний из России, Белоруссии, Турции, Китая, Индии, Вьетнама и Европы — столько собрала выставка Interlight-2024. Но даже при таком количестве участников выделялась экспозиция IEK GROUP — яркая, многогранная, современная, как и ассортимент IEK!

IEK GROUP представила на Interlight-2024 модульное арт-пространство, где искусство и технологии находят отражение в разных сферах жизни: от дизайна интерьеров до промышленного и архитектурного освещения. Элементы классического и современного искусства органично сочетались с высокотехнологичными комплексными решениями и стильными новинками.

Большой популярностью пользовались новые линейки электроустановочных изделий IEK. Розетки и выключатели FORTE&PIANO удивили гостей безрамочной конструкцией, благодаря которой можно соединять в ряд неограниченное количество устройств.

Серия SKANDY тоже многим понравилась — современным лаконичным дизайном, пастельными оттенками и легким щелчком выключателя.

Интерьерные зоны дополнили композиции из декоративных и линейных светильников. Они добавили в экспозицию необычные световые акценты.

RGB-светильники LEDEL и FEREKS стали ещё одним украшением стенда. Они легко интегрируются в системы управления светом, могут менять яркость и цвет, создавая нужную вам атмосферу пространства.

Гостям Interlight-2024 IEK GROUP анонсировала эксклюзивную новинку — систему «Умный дом», которая совсем скоро будет доступна для заказа. Решение полностью собрано на продуктах IEK: от розеток, выключателей и датчиков до приложения автоматизации и голосовых помощников.

Отдельную зону посвятили уличному и промышленному освещению. Мощные и ударопрочные светильники IEK и LEDEL давно известны на рынке своей надежностью и высокими техническими характеристиками.

IEK GROUP продолжает продвигать ответственный подход на светотехническом рынке, который продемонстрировали на «Территории честности». Гости выставки убедились, что технические характеристики наших источников света и элементов питания полностью соответствуют заявленным!