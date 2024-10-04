Кабели СКАБ-М стали «изюминкой» Морского Конгресса

Изделия завода СПЕЦКАБЕЛЬ обеспечивают герметичность судовых систем.

На полях Морского Конгресса, прошедшего в столице России в конце сентября, продукция компании «Спецкабель» привлекла внимание участников. Этот форум стал площадкой для обсуждения вопросов судостроения и морской логистики.

На стенде московского завода показывали линейку судовых кабелей, особенность которых – высокая герметичность, что важно для систем, работающих в повышенной влажности. Выделялись кабели СКАБ-М универсальные на напряжение до 1 кВ, одобренные Российским морским регистром судоходства (РМРС).

Судовые силовые кабели завода «Спецкабель» СКАБ-М – это легкие, тонкие и гибкие кабели, предназначенные для присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам электрических распределительных устройств. Использование морозостойких материалов в конструкции позволяет монтировать СКАБ-М в любых климатических условиях.

На одной из сессий Конгресса президент и генеральный конструктор «Спецкабеля» Андрей Васильевич Лобанов поделился знаниями относительно применения кабельных сборок при монтаже высокочастотных кабельных линий. Конструкция кабельной линии, состоящая из кабельных сборок «Спецкабеля», обеспечивает герметичность, что важно для современных судов, где интеграция технологий требует надежного оборудования. Продукция «Спецкабеля» отвечает необходимым требованиям и стандартам, что делает ее конкурентоспособной на рынке судостроения и морской логистики.

Участие завода «Спецкабель» во Всероссийском Морском Конгрессе стало шагом в продвижении продукции и технологий и налаживании контактов с потенциальными партнерами и клиентами. Инновационные решения, предлагаемые компанией, открывают новые горизонты для развития морской отрасли и способствуют повышению безопасности судоходства.