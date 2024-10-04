Минстрой Приангарья запустил электронную карту объектов строительства

2 часа назад
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Источник:
Интернет-портал Правитель...
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На сайте министерства строительства Приангарья запущена электронная карта строительства, реконструкции и капитальных ремонтов объектов Иркутской области. Это сделано для удобства жителей, которые смогут ознакомиться с детальной информацией о том или ином объекте. Об этом рассказал зампред Правительства региона Александр Галкин.

В разделе представлена информация о текущих и запланированных стройках. Жители региона могут уточнить адрес объекта, плановую дату окончания работ, тип выполняемых работ, найти данные о заказчике и подрядчике, а также посмотреть актуальные фотографии со строительной площадки.

– В первую очередь это сделано для удобства жителей региона, чтобы они легко и удобно получали актуальную информацию. Все собранные данные предоставляют важные сведения о проводимых строительных работах в различных муниципальных образованиях региона, – рассказал Александр Галкин.

Как подчеркнул осуществляющий полномочия министра строительства Принагарья Алексей Емелюков, сервис разработан сотрудниками министерства и будет постоянно обновляться.

Ознакомиться с работой сервиса можно по ссылке

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