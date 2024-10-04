Новые инфракрасные камеры «Росэлектроника» выявят опасные утечки на газопроводах

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал инфракрасную камеру для определения утечек метана на газопроводах. Прибор уже успешно прошел первые испытания. Камера работает в комплексе с лазерной подсветкой и обнаруживает утечки на расстоянии до 20 км.

Новая камера УТК-4 разработана инженерами ЦНИИ «Электрон» (входит в «Росэлектронику»). Прибор имеет герметичный корпус и использует ближний инфракрасный диапазон 0,95-1,65 мкм. Камера принимает поток излучения и измеряет степень его затухания в спектре поглощения метана с помощью специального телевизионного датчика. Также в составе устройства имеется чувствительный к излучению фотокатод и электронно-чувствительная матрица. Оборудование может устанавливаться на газораспределительных и магистральных станциях.

«В этой камере инфракрасное излучение преобразуется в изображение, на котором зоны повышенной концентрации метана выделяются на окружающем фоне. Метан поглощает инфракрасное излучение на конкретной длине волны, что позволяет четко определить место утечки с привязкой к местности», – пояснил генеральный директор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников.

Применение лазерной подсветки позволяет использовать камеру как активную импульсную систему и обнаруживать объекты на расстоянии до 20 км, а также формировать изображение в условиях плохой видимости, тумане или осадках.

ЦНИИ «Электрон» – ведущее предприятие России по разработке и выпуску фотоэлектронных приборов, устройств и камер.