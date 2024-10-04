В Бурятии направят около 1,3 млрд рублей на ремонт электросетевого оборудования

Порядка 1,3 млрд рублей направят в 2024 году на ремонт электросетевого оборудования в Бурятии. Об этом сообщил в Народном Хурале Бурятии директор филиала "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" Сергей Козлов.

"По программе ремонта и технического перевооружения в этом году план у нас 1,29 млрд рублей. Часть мероприятий выполнена - это расчистка трасс, замена изоляторов, замена опор, где-то достроили новые центры питания, основное - завершить перекатку трансформаторов", - сказал Козлов.

Он отметил, что почти 15% всех электроподстанций в Бурятии находятся в перегруженном состоянии, износ оборудования составляет 80%.

"Из 203 подстанций 29, которые расположены в столице Бурятии - Улан-Удэ и пригороде, находятся в перегруженном состоянии. Оборудование изношено, с каждым годом растет аварийность, из-за повышения стоимости твердого топлива жители частного сектора массово переходят на электроотопление", - пояснил Козлов.

Для повышения надежности электроснабжения в Бурятии разработана программа, ее стоимость - 17,2 млрд рублей. Программа направлена в Минэнерго РФ, она включает мероприятия по реконструкции линий электропередачи, подстанций, перегруженных центров питания, приобретение специального автотранспорта.

Предстоящая зима

Зимний период, по словам директора "Бурятэнерго", будет достаточно сложным. "Подготовлены резервные источники питания, создан норматив топлива, сформированы аварийные бригады, проводим учения по ликвидации возможных ЧС при прохождении зимнего периода", - сказал Козлов.

Предстоящей зимой, по данным энергетиков, под ограничения могут попасть 30 тыс. жителей Бурятии. Речь о пригородных микрорайонах города Улан-Удэ - это Левый Берег, Забайкальский, Нижний Саянтуй. "В поселке Нижний Саянтуй зимой прошлого года, например, в самые морозы, мы вынуждены были на два дня вводить ограничения, чтобы не вышла из строя подстанция 35кВ", - отметил Козлов.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме глава Бурятии Алексей Цыденов обсуждал вопросы надежности электроснабжения с генеральным директором ПАО "Россети Сибири" Павлом Акилиным. Руководитель компании отметил, что в сложившейся ситуации республике необходимо утверждать программу повышения надежности электроснабжения и искать источник ее финансирования, включая федеральную поддержку.