«Чеченэнерго» завершает подготовку электросетевого комплекса к работе в сложных условиях зимы

3 часа назад
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Источник:
Россети Северный Кавказ
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Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» завершают подготовку электросетевого комплекса к работе в условиях низких температур и максимума нагрузок.

Энергетики отремонтировали 115,6 километра линий электропередачи (ЛЭП) 0,4-10 кВ и 106,2 километра ЛЭП высокого напряжения (35-110 кВ). В перечне выполненных мероприятий на энергообъектах – замена 164,2 километра ветхого провода, 1,4 тысячи аварийных опор, 10,5 тысячи поврежденных и устаревших изоляторов.

Традиционно в числе приоритетных направлений – подготовка к зиме подстанционного оборудования. Специалисты выполнили на питающих центрах ремонт трех силовых трансформаторов и 121 выключателя.

В распределительных сетях необходимые регламентные работы проведены на 559 трансформаторных подстанциях и 104 трансформаторах.

Кроме того, ремонтные бригады расчистили более 96 гектаров трасс воздушных линий электропередачи от поросли, которая могла стать причиной нарушения электроснабжения при неблагоприятных погодных условиях.

«Технические мероприятия ремонтной программы будут завершены в октябре текущего года, – рассказал главный инженер АО «Чеченэнерго» Ильяс Цуев. – Реализация профилактических и ремонтных работ на энергообъектах позволит нам обеспечить надежное электроснабжение жителей республики, крупных промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, социально значимых учреждений».

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