«Чеченэнерго» завершает подготовку электросетевого комплекса к работе в сложных условиях зимы

Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» завершают подготовку электросетевого комплекса к работе в условиях низких температур и максимума нагрузок.

Энергетики отремонтировали 115,6 километра линий электропередачи (ЛЭП) 0,4-10 кВ и 106,2 километра ЛЭП высокого напряжения (35-110 кВ). В перечне выполненных мероприятий на энергообъектах – замена 164,2 километра ветхого провода, 1,4 тысячи аварийных опор, 10,5 тысячи поврежденных и устаревших изоляторов.



Традиционно в числе приоритетных направлений – подготовка к зиме подстанционного оборудования. Специалисты выполнили на питающих центрах ремонт трех силовых трансформаторов и 121 выключателя.



В распределительных сетях необходимые регламентные работы проведены на 559 трансформаторных подстанциях и 104 трансформаторах.



Кроме того, ремонтные бригады расчистили более 96 гектаров трасс воздушных линий электропередачи от поросли, которая могла стать причиной нарушения электроснабжения при неблагоприятных погодных условиях.