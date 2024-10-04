Дмитрий Лосев о цифровой трансформации IEK GROUP

Дмитрий Лосев, директор департамента информационных технологий IEK GROUP, стал гостем программы «ИТ Трансформация» на телеканале «Про бизнес». Он рассказал о стратегии цифровой трансформации компании.

IEK GROUP начала активную цифровизацию в 2021 году. За последние три года компания уже сделала существенный шаг вперед, но бизнес продолжает двигаться в потоке изменений, и его успешность подтверждается ежегодной верификацией с рынком.

Сегодня цифровая трансформация IEK GROUP основана на построении экосистемы, которая состоит из следующих элементов:

бизнес-платформы с сервисами для партнеров, клиентов, проектировщиков, электриков;

технологической платформы с решениями для различных направлений, будь то умный город, производство или отдельные отрасли — такие, как промышленность, машиностроение и пр.;

базис-платформы.

Также в стратегию входят набор проектов по направлению digital lean (в том числе работа с большими данными для получения более эффективных бизнес-результатов) и масштабное внедрение data-driven подхода, который включает в себя создание и развитие цифровых амбассадоров в бизнес-подразделениях компании.

«Современные технологии подталкивают бизнес, а бизнес своими потребностями подталкивает технологии... „Улучшайзинг“ бизнес-процессов — наша современная реальность», — отметил Дмитрий Лосев.

Ранее на канале «Про Бизнес» вышла программа «Короткий разговор», в которой Дмитрий Лосев рассказал об открывшихся возможностях для бизнеса, поиске новых идей и подходе для разработки новых продуктов. Оба выпуска доступны по ссылкам: «IT Трансформация», «Короткий разговор».