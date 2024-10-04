Изменилась тройка застройщиков-лидеров по текущему строительству жилья в РФ

04 окт. 2024, 18:00:03
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
interfax-russia.ru
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Тройка российских застройщиков, лидирующих по текущему строительству, претерпела изменения, данные на 1 октября 2024 года опубликовал портал ЕРЗ.РФ.

"Топ застройщиков РФ по текущему строительству возглавила ГК "Самолет", которая сохранила первое место в ранжировании. (…) Второе место по-прежнему занимает застройщик ПИК, (…) замыкает тройку лидеров ГК ФСК. (…) В предыдущем ранжировании данный застройщик занимал четвертое место", – говорится в сообщении пресс-службы портала.

Как уточняется, лидер рынка "Самолет" уменьшил объем текущего строительства на 42 тыс. кв.м (с 5,48 до 5,44 млн кв.м), ПИК – на 173 тыс. кв.м (с 4,89 до 4,72 млн кв.м). ГК ФСК, напротив, увеличила показатель на 41 тыс. кв.м (с 2,14 до 2,18 млн кв.м).  

Четвертой стала Группа ЛСР. Следом идут сохранившие свои места DOGMA, ГК ТОЧНО, ГК А101 и Холдинг Setl Group. "Брусника" поднялась на девятое место, десятая – ГК ССК.

По данным ЕРЗ.РФ, всего десятка крупнейших девелоперов на 1 октября 2024 года возводит 22,95 млн кв.м жилья (18,63% от объема текущего строительства всех застройщиков России). Месяцем ранее в текущем строительстве у них было 23,32 млн кв.м (19,01%). Чуть больше 10% или 12,34 млн кв.м приходится на тройку лидеров.

Кроме того, шесть новых девелоперов вошли в топ-100. Это TEKTA GROUP (Москва) "Юникей" (Хабаровский край), ГК "Профит" (Республика Татарстан), ГК "Новый город" (Иркутская область), ПСК (Санкт-Петербург) и ГК НВМ (Краснодарский край).

При составлении топа по каждому застройщику учитываются жилые дома и дома с апартаментами, имеющие опубликованные проектные декларации и не имеющие опубликованных разрешений на ввод в эксплуатацию в ЕИСЖС на дату его формирования, пояснили в ЕРЗ.РФ.

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