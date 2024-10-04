По заказу ООО «Башкирэнерго» инжиниринговое предприятие ООО «БЭСК Инжиниринг» продолжает строительство подстанции «Алаторка» в Иглинском районе.



На текущий момент практически готова подъездная дорога к подстанции. В скором времени будут установлены силовые трансформаторы. Завершаются работы по монтажу заземления всей территории энергообъекта, монтажу ограждения и установке шкафов в здании ОПУ. Завершен монтаж ячеек КРУ, а также устроено свайное поле с установкой ростверка для порталов и мачт освещения. До конца 2024 года на подстанции запланирована установка необходимого для энергообъекта электротехнического оборудования.



Благодаря ПС «Алаторка» существенно повысится надежность электроснабжения и будут созданы условия для дальнейшего развития с. Иглино и одноименного района. Завершение строительства ожидается в 2025 году.