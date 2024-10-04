«Россети Кубань» отремонтировали 39 трансформаторных подстанций и 250 км ЛЭП в тимашевском энергорайоне

В ходе ремонтной кампании 2024 года и подготовки к осенне-зимнему периоду Тимашевский филиал компании «Россети Кубань» с начала года выполнил капитальный ремонт 39 трансформаторных подстанций и более 250 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 0,4-10 кВ в населенных пунктах Тимашевского, Каневского, Брюховецкого, Калининского и Приморско-Ахтарского районов Краснодарского края.

Энергетики провели работы по ремонту и замене отработавших ресурс выключателей, трансформаторов, разъединителей и другого оборудования на 39 трансформаторных подстанциях. Для предупреждения электротравматизма сторонних лиц на энергообъектах обновлены диспетчерские наименования и знаки безопасности.

На линиях электропередачи специалисты заменили порядка 290 опор, более 1,1 тысячи изоляторов, 30 км провода, выполнили расчистку 25 га трасс охранных зон ЛЭП от кустарниковой и древесной растительности. Расчистка охранных зон значительно сокращает количество технологических нарушений и повреждений сетей, связанных с падением веток деревьев на провода в периоды непогоды.

Распределительная сеть 10-0,4 кВ – это протяженная и разветвленная система линий электропередачи, предназначенная для передачи и распределения электроэнергии от подстанций непосредственно к потребителям. Использование передовых технологий и качественных российских материалов при проведении ремонтов позволит повысить надежность электроснабжения и снизить риски нарушения подачи электроэнергии при сильном ветре, ледяном дожде, налипании снега и других стихийных явлениях в сезон холодов.