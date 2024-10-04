«Россети Ленэнерго» расширяют сотрудничество с отечественными производителями энергетического оборудования

Делегация «Россети Ленэнерго» посетила площадку российского производителя оборудования для повышения качества электроэнергии и автоматизации сетей.

Руководители профильных подразделений, а также представители филиалов «Россети Ленэнерго» ознакомились с продукцией предприятия, технологией изготовления арматуры для самонесущего изолированного провода, кабельных муфт с холодной усадкой 6-35 кВ, а также обсудили принципы работы устройств автоматической балансировки для воздушных линий электропередачи 0,4 кВ.

«Сегодня мы посетили одно из отечественных предприятий, которому после ухода с рынка зарубежных игроков удалось продолжить выпуск оборудования в соответствии с европейскими стандартами качества. Сотрудничество с такими производителями позволяет нам сохранять высокий технологический уровень», – подчеркнул заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям «Россети Ленэнерго» Андрей Мамонтов.

Взаимодействие «Россети Ленэнерго» с компаниями-производителями оборудования, материалов и технологий направлено на создание и развитие производства технически перспективных высокотехнологичных продуктов, а также на внедрение предлагаемых инновационных конкурентоспособных идей, готовых продуктов и технологий на энергообъектах «Россети Ленэнерго». Компания на постоянной основе реализует программу НИОКР для создания принципиально новых разработок, технологий, методов, а также улучшение существующих технологий, в том числе импортозамещающих.

«ЭНЕРВИК» - отечественный производитель широкой линейки продуктов и решений для воздушных линий электропередачи (ЛЭП) низкого и среднего напряжения и подземных кабельных сетей, средств автоматизации, оборудования для повышения качества электроэнергии, металлических конструкций и композитных опор для ЛЭП напряжением до 35 кВ, а также инструментов для монтажа.