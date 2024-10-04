«Россети Московский регион» обновляют оборудование в деревнях Пешки и Сергеевка под Солнечногорском

В рамках целевой программы повышения надежности и качества потребителей Солнечногорского г.о. филиал «Россети Московский регион» - «Северные электрические сети» продолжает работы по реконструкции электросетевого оборудования в деревнях Пешки и Сергеевка.

В Пешках энергетики заменили провод и опоры ЛЭП на участке воздушной линии 10 кВ протяженностью около полукилометра, ведущей на территорию СНТ «Крот». Всего на этой линии были смонтированы 11 опор и проложен самонесущий изолированный провод (СИП), стойкий к механическим повреждениям и неблагоприятным погодным условиям.

Также в рамках целевой программы в деревне Сергеевка, на воздушной линии 10 кВ, ведущей в СНТ «Заречье, вместо выслужившего сроки установлен новый линейный разъединитель.

Выполненные работы позволят повысить готовность энергооборудования к осенне-зимнему периоду 2024-2025 г.г. На территории садоводческих товариществ «Крот» и Заречье» проживает более пятисот человек; многие из них активно пользуются дачными домами и зимой.

Всего в рамках целевой программы повышения качества и надежности электроснабжения потребителей в Солнечногорском городском округе проводятся работы более чем в 50 населенных пунктах. К концу 2024 года будет установлено 14 автоматических пунктов секционирования, модернизировано 25 трансформаторных подстанций и 4 ЛЭП 0,4-10 кВ общей протяженностью более 40 км, а также 16 участков кабельных линий.