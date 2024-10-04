«Россети Северный Кавказ» заменят около четырёх тысяч изоляторов на линиях электропередачи в Ингушетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» в 2024 году заменят на линиях электропередачи (ЛЭП) 6-110 кВ 3 906 изоляторов.

3 428 единиц оборудования предусмотрено для энергообъектов высокого класса напряжения, 478 – для линий электропередачи 6-10 кВ.



В числе наиболее значимых проектов – замена почти тысячи фарфоровых изоляторов на современные стеклянные аналоги на линии электропередачи 35 кВ «Вознесеновская-2 – Новый Редант». ЛЭП обеспечивает электроэнергией четыре отдаленных сельских поселения в Малгобекском районе: Новый Редант, Аки-Юрт, Зязиков-Юрт и Нижние Ачалуки. Здесь проживают более 12 тысяч человек и расположено 12 социально значимых учреждений. Выбор стеклянной изоляции обусловлен рядом преимуществ: механическая прочность изделий не изменяется в течение всего срока эксплуатации, материал устойчив к воздействию ультрафиолета, не горюч, обладает нулевой водопроницаемостью. Высокие диэлектрические свойства практически исключают возможность пробоя изолятора, а любое повреждение на таком устройстве легко определить визуально.

«Своевременная замена ветхих и дефектных изоляторов позволяет энергетикам снизить риск технологических нарушений на линиях электропередачи, а значит – обеспечить надежное электроснабжение потребителей. На реализацию важного пункта ремонтной программы в текущем году будет направлено более 8,2 млн рублей», – отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рашид Барахоев.

Изолятор – элемент воздушных линий электропередачи, выполняющий одновременно крепежную и защитную функцию. От правильного выбора и качества оборудования зависит здоровье и жизни обслуживающего персонала, надежность эксплуатации ЛЭП.