В Схеме и программе развития электроэнергетических систем на 2025-2030 гг учтены новые потребители Ленинградской области суммарной заявленной мощностью около 2,5 ГВт

Первый заместитель председателя Комитета по ТЭК Ленинградской области Егор Никитенко в рамках участия в заседании Федерального штаба по безопасности электроснабжения из студии Филиала Системного оператора – ОДУ Северо-Запада познакомился с текущей деятельностью Ленинградского РДУ и обсудил с руководством диспетчерского центра перспективные направления развития областной электроэнергетики.

Первый заместитель директора – главный диспетчер Ленинградского РДУ Александр Зайцев отметил, что в Схеме и программе развития электроэнергетических систем (СиПР) на 2025-2030 гг учтены новые потребители Ленинградской области суммарной заявленной мощностью около 2,5 ГВт. Среди них как крупные промышленные потребители, так и будущие жилые массивы в развивающихся районах области. В документе, в частности, учтены потребности в электрической мощности ООО «ГЭХ Инжиниринг», ООО «Балтийский химический комплекс», ООО «РусХимАльянс», ГУП «Леноблводоканал», жилой застройки во Всеволожском и Кировском районах и др.

Для реализации этих проектов планируется строительство новой ПС 330 кВ Нарва и 11 новых подстанций 110 кВ, а также реконструкция более 10 существующих подстанций 110 кВ.

«До 2030 года рост потребления электроэнергии в энергосистеме Санкт-Петербурга и Ленинградской области планируется в среднем на 2,4% в год, электрической мощности – на 1,8%, Таким образом показатель потребления электроэнергии достигнет 59,8 млрд кВт*ч, мощности - 9,3 ГВт. Порядка 50% потребления мощности приходится на Ленинградскую область», – подчеркнул Александр Зайцев.

Также Александр Зайцев проинформировал Егора Никитенко о том, что в предстоящий осенне-зимний период Системный оператор прогнозирует рост энергопотребления в городе и области на 2,6% по сравнению с предыдущем отопительным сезоном.

Первый замруководителя комитета по ТЭК высоко оценил уровень взаимодействия Комитета по ТЭК Ленинградской области и Ленинградского РДУ.