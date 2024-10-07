Знаете, почему сертификация кабеля так сильно подорожала? Есть несколько причин...

Сертификация кабельной продукции в последнее время столкнулась с неожиданными вызовами: рост цен на услуги явно превышает уровень инфляции. Мы выяснили, почему процесс сертификации стал настолько затратным причем и для заказчиков и для исполнителей. Анонимные источники RusCable.Ru и эксперты рынка сертификации раскрывают важные детали: от реального проведения испытаний до признаков сговора на рынке.

Отсутствие контроля, высокие монополизированные цены и повышение порога входа для новых лабораторий — все это прямо сейчас меняет рынок сертификации. Но становятся ли испытания честнее, а сертификаты надежнее? Когда на рынке будет порядок и за что, собственно, кабельщикам приходится платить все больше? В новом экспертном материале мы задачи вопросы о реальной ответственности сертификационных органов, пообщались с представителями заказчиков испытаний и лабораторий, чтобы понять: зачем платить больше, если доверия к действующей системе сертификации по сути нет ни у кого: ни у регуляторов, ни у заказчиков, ни у потребителей продукции. Может быть и не нужна такая система?

Эта статья предлагает разобраться в происходящем и задуматься: может, пришло время пересмотреть всю систему сертификации? Удивительные инсайды и тревожные прогнозы в материале RusCable.Плюс.