Более тысячи новых объектов в ЕАО подключили к электроснабжению энергетики АО «ДРСК» с начала 2024 года

Специалисты филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» (входит в Группу РусГидро) активно работают над обеспечением электроснабжением новых объектов в Еврейской автономной области.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель ЕАО мог пользоваться надежным и бесперебойным электроснабжением, - отметил начальник отдела технологического присоединения и перспективного развития АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» Виктор Грунин. - Технологическое присоединение — это одна из наших ключевых задач, и мы делаем все возможное, чтобы обеспечить ее качественное и оперативное выполнение».

С начала года к сетям было присоединено более 1000 объектов с общей мощностью около 62,6 МВт, включая жилые дома, гаражи, школы, детские сады, медицинские учреждения, строительные площадки и котельные.

Работы по технологическому присоединению проводятся во всех районах ЕАО, что позволяет обеспечить сбалансированное развитие энергосистемы региона.