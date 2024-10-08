Филиал «Мордовэнерго» выдаст дополнительную мощность птицефабрике «Атемарская»

Запланировано строительство двух участков линии ВЛ 10 кВ общей протяженностью более 2 км. Также специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» установят 2 линейных разъединителя и заменят часть оборудования на действующей воздушной линии. Заявленная потребителем мощность 1000 кВт. Электроснабжение будет осуществляться по второй категории надежности, предусматривающей обеспечение электроэнергией по основной и резервной схемам.

Птицефабрика «Атемарская» входит в ТОП-16 птицефабрик России, занимается разведением сельскохозяйственной птицы, крупного рогатого скота. Оперативное техприсоединение таких объектов дает дополнительный импульс в развитии агропромышленного комплекса Республики Мордовия.

В «Россети Волга» организована эффективная и качественная работа по оказанию комплексной услуги ТП к электрическим сетям с целью создания возможности для потребления электрической мощности. Подать заявку на ТП можно на сайте Портал-тп.рф, с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет». Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.