«Россети» ведут подготовку к новому осенне-зимнему периоду в соответствии с графиками

В Москве под председательством Министра энергетики РФ Сергея Цивилева и Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина состоялось Всероссийское совещание о ходе подготовки к отопительному сезону 2024–2025 годов. Глава Группы «Россети» Андрей Рюмин в своем выступлении рассказал о текущей ситуации в сетевом комплексе и вопросах, требующих особого внимания.

«Подготовка к отопительному сезону в Группе «Россети» идет в соответствии с графиками. В этом году компания увеличила объем консолидированной ремонтной программы – плановое финансирование составляет почти 105 млрд рублей, что на 16% превышает аналогичный показатель 2023 года», – отметил Андрей Рюмин.

На сегодня аварийные запасы оборудования и материалов полностью сформированы. Подготовлено порядка 11 тыс. аварийно-восстановительных бригад – это более 53 тыс. специалистов. В их распоряжении находятся 26 тыс. единиц спецтехники, в текущем году поступит около 2 тыс. новых машин. При необходимости для решения задач могут привлекаться ресурсы подрядных организаций, с которыми заключены соглашения.

Андрей Рюмин отметил, что на особом контроле остается ситуация в новых субъектах РФ и на приграничных территориях, а также в регионах, где предстоящей зимой прогнозируются новые максимумы электропотребления.

«Россети» сейчас завершают выполнение нескольких задач, нацеленных на повышение надежности энергосистем регионов юго-восточной Сибири и Дальнего Востока. Из крупнейших проектов можно выделить строительство магистральных транзитов в Забайкалье, Бурятии, Иркутской области, группы энергообъектов в Приамурье. Однако, как было отмечено на совещании, для бесперебойного электроснабжения потребителей в условиях стабильного роста спроса на электроэнергию необходим также ввод новых генерирующих мощностей.