Южный филиал ПАО «Россети» модернизирует системы защиты от замыканий на питающих центрах Астраханской области

На подстанциях 220 кВ «Черный Яр», «Рассвет» и «Нефтепровод» установят современную оптоволоконную дуговую защиту ячеек 6-10 кВ. Это повысит надежность работы оборудования и обеспечит стабильную передачу электроэнергии потребителям не только в Астраханской области, но и соседней Республики Калмыкия.

Защита предназначена для обнаружения замыканий, сопровождаемых открытой электрической дугой, и выдачи сигнала на отключение поврежденного оборудования. Оптоволоконные устройства фиксируют световое излучение в самом начале возникновения электрической дуги. Они более чувствительны, чем предшествующие модели.

В рамках проекта энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Юга смонтируют оборудование российского производства, характеризующееся высокой надежностью и длительным сроком службы (до 25 лет). Стоимость работ составит 2,4 млн рублей.