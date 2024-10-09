Еще одну зарядную станцию для электромобилей установили в Долгопрудном

Министерство энергетики Московской области реализует проект по развитию электрозарядной инфрастурктуры. В рамках проекта специалисты «Мособлэнерго» установили зарядную станцию для электромобилей на Лихачевском проспекте в Долгопрудном. ЭЗС расположена вблизи дома по адресу: Лихачевский проспект, д. 74, к. 1.

В октябре энергетики произвели необходимые мероприятия по монтажу новой станции, мощность которой составляет 22 кВт, что позволяет заряжать электромобиль или любой другой электротранспорт в ночном или обычном режиме.

Электрозарядная инфраструктура округа развивается с учетом пожеланий владельцев электротранспорта. Подробная карта станций размещена на официальном сайте «Мособлэнерго» в разделе «Потребителям» / «Зарядные станции для электромобилей», а также размещена в сервисе "Яндекс Карты". Для того чтобы воспользоваться ЭЗС «Мособлэнерго», необходимо установить специальное мобильное приложение PlugMe, доступное на платформах Google Play и App Store.

Станция установлена в рамках проекта по развитию электрозарядной инфраструктуры в Подмосковье, реализуемой совместно с Министерством энергетики Московской области с 2016 года. За это время на территории 44 городских округов компанией установлено 270 ЭЗС в том числе три ЭЗС мощностью 150 кВт. Реализация программы по развитию электрозарядной инфраструктуры Подмосковья рассчитана до 2026 года.