Инновационное решение по оснащению зданий зарядными станциями закроет дефицит электроэнергии

Группа «Терра-Ток» приняла участие на международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild: компания представила инновационное решение по оснащению зданий зарядными станциями для электромобилей в условиях дефицита электрической мощности.

Компанией было представлено сразу несколько решений, построенных на базе выпускаемой продукции: шинопровод для передачи и распределения электроэнергии между точками заряда, несколько вариантов зарядных станций для электромобилей и систему динамической балансировки электрической мощности.

Система является инновационной разработкой Группы «Терра-Ток», позволяет осуществить установку нескольких станций в условии дефицита мощности. Система в заданных ограничениях электрической мощности автоматически распределяет ее между зарядными станциями по запросу пользователей и по мере заряда одного электромобиля перераспределяет освободившуюся мощность на другие электромобили. Такое решение избавляет заказчика от необходимости ввода новых мощностей, позволяя удовлетворить большее число конечных потребителей.

«У нас получилось выстроить диалог со специалистами сразу нескольких направлений: застройщики, управляющие компании, проектировщики, а также провести встречи с конечными пользователями – владельцами электромобилей. Это позволило оценить предлагаемое компанией решение под разными углами, с позиции каждой из сторон. Мы убедились, что вектор развития взят верно, выявили направления, в которых мы можем усилить свою позицию», - рассказал об итогах участия в мероприятии коммерческий директор Группы «Терра-Ток» Алексей Козлов.

Форум 100+ TechnoBuild стал крупнейшим региональным инженерно-строительным конгрессом в стране. Всего было представлено 550 компаний, с общим количеством участников 40000 человек.