Минэнерго России: Положительный эффект от цифровой трансформации в ТЭК возможен только в безопасной информационной среде

Вопросы технологического суверенитета, цифровой трансформации и информационной безопасности в ТЭК обсудили на полях форума «Кибертех-2024», организованного при поддержке Минэнерго России.



На панельной дискуссии «Технологическая независимость и информационная безопасность: две стороны устойчивости функционирования ИТ-инфраструктуры» статс-секретарь – заместитель Министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко рассказала о подходах Ведомства к обеспечению безопасности информационной инфраструктуры от киберугроз в условиях цифровой трансформации.



Несмотря на то, что полномочия Минэнерго, предусмотренные НПА в части решения вопросов информационной безопасности отрасли весьма ограничены, Министерством реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на усиление кибербезопасности. В целях определения состояния информационной безопасности объектов ТЭК Ведомство приняло участие в мероприятиях по оценке защищенности информационных ресурсов отраслевых компаний. Также ведется работа по совершенствованию нормативно-правовой базы и заключению с компаниями ТЭК соглашений о взаимодействии по вопросам противодействия киберугрозам.



Участники диалога обсудили вопросы будущего информационных инфраструктур ключевых отраслевых предприятий страны, межотраслевое и межведомственное взаимодействие, а также технологическую импортонезависимость в процессах предприятий и организаций.



Анастасия Бондаренко подчеркнула, что положительный эффект от реализации процессов, связанных с цифровой трансформацией энергетики возможен только в безопасной информационной среде.



Кроме этого, представитель ведомства рассказала о проблемных вопросах в области информационной безопасности, на которые следует обратить особое внимание. В частности, на проблему кадрового обеспечения этой сферы и на потребность отрасли в специалистах, владеющих необходимыми компетенциями для осуществления информационной безопасности, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры.

«Работодатели считают основными недостатками в области подготовки кадров отсутствие в учебных программах необходимых курсов, учитывающих специфику информационных ресурсов на объектах ТЭК и быстрое устаревание образовательных программ», – сказала замминистра.

Второй актуальный проблемный вопрос, который выделила спикер: по мнению отраслевого сообщества существующие на рынке отечественные средства защиты информации в ряде случаев уступают своим зарубежным аналогам по производительности и функциональным характеристикам. Для Минэнерго очень важно, чтобы отечественные разработчики средств защиты информации учитывали необходимые потребности компаний ТЭК.