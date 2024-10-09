Надежная защита и интеллектуальное управление для традиционных и цифровых подстанций от ЧЭАЗ
час назад
180
Время чтения ≈ 2 минуты
Микропроцессорные блоки серии БЭМП РУ производства ЧЭАЗ предназначены для выполнения всех необходимых функций релейной защиты и автоматики, управления, сигнализации различных присоединений комплектных распределительных устройств напряжением 6...35 кВ.
Основные преимущества оборудования ЧЭАЗ:
- гарантированная работа в сложных условиях эксплуатации (-40.+55 °С; IP54 по лицево
Просмотр материалов компании ЧЭАЗ на данный момент ограничен
Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться.
На предприятии IEK GROUP в Троицке началось производство LAN-кабеля категории 6
час назад
На предприятии IEK GROUP в Троицке стартовало производство LAN-кабеля категории 6. LAN-кабель предназначен для передачи сигналов с частотой до 250 МГц. Применяется для построения структурированных кабельных систем, локальных вычислительных сетей, общей коммуникационной инфраструктуры зданий, магистральных и горизонтальных подсистем, организации «последней мил...
Специалисты «СПКБ Техно» примут участие в Форуме ЭТМ Нижнем Новгороде
час назад
31 октября 2024 года в экспоцентре «Нижегородские ярмарки» в Нижнем Новгороде пройдет Форум ЭТМ. В рамках проводимого форума специалисты «СПКБ Техно» на 43 стенде поделятся знаниями об огнестойких кабельных линиях и огнестойких кабелях, предназначенных для систем пожарной безопасности. Технические специалисты АО «СПКБ Техно» всегда готовы оказать вам квали...
Компания:
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» приглашает на форум EnergyExpo-2024 в Минск
3 часа назад
НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" приглашает посетить свой стенд на XXVIII Белорусском энергетическом и экологическом форуме EnergyExpo' 2024, который пройдет с 15 по 18 октября 2024 года в городе Минске, в Футбольном манеже (проспект Победителей 20/2). На выставке сотрудники компании проведут консультации по кабельно-проводниковой продукции и условиям сотрудничества, а также представят информа...
Компания:
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» завершил модернизацию драм-твистера
4 часа назад
На Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» завершилась модернизация самой большой крутильной машины Драм-Твистер. На нее был установлен шестой отдатчик, который одновременно может скручивать шесть основных жил для выпуска кабеля специального назначения. Drum Twister дословно переводится как барабан-скрутка. Машина предназначена для скрутки силовых кабелей больших сечений. Используемая на...
Инновационное решение по оснащению зданий зарядными станциями закроет дефицит электроэнергии
4 часа назад
Группа «Терра-Ток» приняла участие на международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild: компания представила инновационное решение по оснащению зданий зарядными станциями для электромобилей в условиях дефицита электрической мощности. Компанией было представлено сразу несколько решений, построенных на базе выпускаемой продукции: шинопровод для передачи и распределения эл...
Компания:
Промышленные решения МЕКА на Форуме ЭТМ в Сколково
5 часов назад
Компания МЕКА представила свои ключевые решения для промышленных предприятий на Форуме ЭТМ в Сколково. На стенде №39 были продемонстрированы передовые разработки, включая кабельные лестницы KS80, обеспечивающие надежную защиту и эксплуатацию в сложных условиях. Форум ЭТМ, прошедший 19 сентября в Технопарке Сколково, собрал более 80 брендов и свыше 3000 участников. Это мероприятие стало важной п...
Компания:
«Угличкабель» отметили на конкурсе «Лучшие промышленные предприятия Ярославской области»
08 окт. 2024, 17:30:07
1 октября 2024 года в Ярославле в КЗЦ «Миллениум» прошел четырнадцатый День промышленности Ярославской области. В мероприятии приняли участие более 1000 человек, включая представителей бизнеса, федеральных и региональных органов власти, а также научно-образовательных учреждений. День промышленности Ярославской области является ключевой деловой площадкой для обсуждения стратегических...
Компания:
Завод «Оптиковолоконные Системы» отметил 9-летнюю годовщину со дня торжественного открытия предприятия
08 окт. 2024, 17:15:00
3 октября состоялось торжественное собрание сотрудников АО «Оптиковолоконные Системы», посвященное 9-летию завода. С поздравительным словом к коллективу обратилась Заместитель министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия Спиридонова Ирина Геннадьевна. Она отметила значимость завода в развитии экономики региона и подчеркнула, что за девять лет своего существо...
Завод СПЕЦКАБЕЛЬ повысил производительность работников
08 окт. 2024, 17:00:00
В программе «РБК Отрасли» представлен пример участия предприятия «Спецкабель» в национальном проекте «Производительность труда». Кабельный завод присоединился к проекту в начале 2023 года и сумел добиться впечатляющих результатов, демонстрирующих эффективность мер по повышению производительности. С начала 2023 года «Спецкабель» внедрил современные...
Компания:
Ралли Legrand – Daccord. Участвуй в гонке за призами!
08 окт. 2024, 15:15:12
Daccord объявляет о старте мотивационной программы для продавцов — консультантов и электриков «Ралли Legrand — Daccord»! Сроки проведения: октябрь — декабрь 2024 г. В программе участвует складской запас регулярного и лимитированного импортного ассортимента продукции Legrand. Участники программы получат бонусные баллы за...
Компания:
Место встречи: ЭКМ Холдинг на Петербургском международном газовом форуме
08 окт. 2024, 13:15:50
В Санкт-Петербурге 8 октября стартовало крупнейшее деловое событие — Петербургский международный газовый форум, в котором традиционно принимает участие ЭКМ Холдинг. Мероприятие проходит в выставочном комплексе «Экспофорум» (пав. G, H) и продлится до 11 октября. Газовая промышленность является одной из крупнейших отраслей, где востребованы кабели торговых марок ИнСил и...
Компания:
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ТМ Электрокинетик
08 окт. 2024, 12:15:22
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ТМ Электрокинетик, закупленной в апреле 2024 г. в розничном магазине электротехники г. Ростов-на-Дону (ИП Чумакова М.Н. магазин «Электрик»). Образец кабеля ВВГ-Пнг (А)-LS 3х1,5 торговой марки Электрокинетик был отобран и отправлен в аккредитованную лабораторию для проведения испытаний на соответствие требован...
Богословский кабельный завод: акционные цены на кабельную продукцию
07 окт. 2024, 15:15:25
Не пропустите возможность сэкономить! - АВВГнг(А)-LS 4х16ок(N)-0,66 — 100 692 руб./км (цена без НДС 20%) - АВВГнг(А)-LS 4х25ок(N)-0,66 — 151 037 руб./км (цена без НДС 20%) - АВБШвнг(А)-LS 4х16ок(N)-0,66 — 122 699 руб./км (цена без НДС 20%) - АВБШвнг(А)-LS 4х25ок(N)-0,66 — 177 833 руб./км (цена без НДС 20%)
Компания:
НПП «ПОЛИПЛАСТИК» готовится к установке специализированной линии для производства ТЭП-компаундов
07 окт. 2024, 14:30:22
Ведущий российский компаундер завершил первый этап работ по подготовке производственного цеха на промышленной площадке в г. Энгельс для установки специализированной линии по выпуску материалов на основе термоэластопластов. Новая линия будет установлена в производственном помещении площадью 1000 кв. метров, в котором на сегодняшний день проведен плановый капитальный ремонт, залиты полы, ус...
Компания:
«Камский кабель» сертифицировал кабели для зарядки электромобилей
07 окт. 2024, 14:15:22
«Камский кабель» разработал технические условия, выполнил постановку на производство и получил сертификат соответствия на кабели ELTRon, которые предназначены для передачи электроэнергии от зарядной станции к электротранспорту. За первую половину 2024 года, по данным Минэкономразвития, количество зарегистрированных в России электромобилей увеличилось на 27%. Динамично растущий спрос...
Компания:
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» удостоился благодарности за вклад в организацию и участие в международной научно-практической конференции «Обеспечение безопасности нефтяных объектов»
07 окт. 2024, 13:30:00
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» удостоился благодарности за вклад в организацию и участие в международной научно-практической конференции «Обеспечение безопасности нефтяных объектов». Она проходила в Москве под эгидой МЧС. Завод совместно с НИУ «МЭИ» и Военным учебно-научным центром Сухопутных войск РФ представил комплект «Быстровозводимые электрически...
Динамика, стиль, профессионализм – стенд ГОСТКАБЕЛЬ на “100+ TechnoBuild”
07 окт. 2024, 12:40:07
4 октября завершилась международная выставка-форум “100+ TechnoBuild” в ЭКСПО. Выставка объединила лидеров рынка строительной индустрии из 76 городов России, а также из Ирана, ОАЭ, Турции и Китая. Гостями мероприятия стали 34 786 человек. Каждый стенд представлял собой уникальный арт-объект, который позволял взглянуть по-новому на привычные вещи и погружал в реальность будущего. Сте...
Компания:
На Владимирском химическом заводе открыли линию по производству кабельных пластикатов
07 окт. 2024, 12:00:04
Владимирский химический завод открыл новый цех по производству кабельных пластикатов следующего поколения. Экструзионную линию грануляции GWHF-120/220 запустили в особый день, 13 сентября. Эту дату считают днём рождения завода, ему исполнилось 93 года. На торжественном открытии линии присутствовали представители областного правительства и администрации города, руководство ПАО «ВХЗ»,...
Около 100 первокурсников приняли участие в промышленном квесте ЧЭАЗ
07 окт. 2024, 11:45:04
Вместо привычной экскурсии – промышленный квест. Уже более 5 лет Чебоксарский электроаппаратный завод проводит знакомство студентов Чувашского государственного университета с предприятием в необычном формате. На этот раз квест «Дорога в будущее» собрал около 100 первокурсников технических факультетов вуза и Высшей инженерной школы ЧувГУ. Совет молодежи ЧЭАЗ подготовил для ребя...
Компания:
Студенты ИТМО стажируются в АО «Оптиковолоконные Системы»
07 окт. 2024, 11:30:04
В рамках договора о сетевой форме реализации образовательной программы магистратуры между Санкт-Петербургского национального университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и АО «Оптиковолоконные Системы» студенты санкт-петербургского вуза посетили производство ОВС с ознакомительной экскурсией. На базе МГУ им. Н.П. Огарева студенты ИТМО в течение октября будут прохо...