«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» приглашает на форум EnergyExpo-2024 в Минск

НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" приглашает посетить свой стенд на XXVIII Белорусском энергетическом и экологическом форуме EnergyExpo' 2024, который пройдет с 15 по 18 октября 2024 года в городе Минске, в Футбольном манеже (проспект Победителей 20/2).

На выставке сотрудники компании проведут консультации по кабельно-проводниковой продукции и условиям сотрудничества, а также представят информацию о популярных марках кабелей и проводов для энергетической промышленности.

Приходите на стенд компании под номером B7 с 15 по 18 октября 2024 года в Минске, в Футбольном манеже на Белорусском энергетическом и экологическом форуме.

Для бесплатного однократного посещения необходимо пройти регистрацию на сайте форума https://energyexpo.by/visitors/ticket/ и получить электронный билет.

ВНИМАНИЕ! Без предварительной регистрации вход на выставки платный.