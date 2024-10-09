«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» приглашает на форум EnergyExpo-2024 в Минск
НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" приглашает посетить свой стенд на XXVIII Белорусском энергетическом и экологическом форуме EnergyExpo' 2024, который пройдет с 15 по 18 октября 2024 года в городе Минске, в Футбольном манеже (проспект Победителей 20/2).
На выставке сотрудники компании проведут консультации по кабельно-проводниковой продукции и условиям сотрудничества, а также представят информацию о популярных марках кабелей и проводов для энергетической промышленности.
Приходите на стенд компании под номером B7 с 15 по 18 октября 2024 года в Минске, в Футбольном манеже на Белорусском энергетическом и экологическом форуме.
Для бесплатного однократного посещения необходимо пройти регистрацию на сайте форума https://energyexpo.by/visitors/ticket/ и получить электронный билет.
ВНИМАНИЕ! Без предварительной регистрации вход на выставки платный.