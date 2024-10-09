Промышленные решения МЕКА на Форуме ЭТМ в Сколково

Компания МЕКА представила свои ключевые решения для промышленных предприятий на Форуме ЭТМ в Сколково. На стенде №39 были продемонстрированы передовые разработки, включая кабельные лестницы KS80, обеспечивающие надежную защиту и эксплуатацию в сложных условиях.

Форум ЭТМ, прошедший 19 сентября в Технопарке Сколково, собрал более 80 брендов и свыше 3000 участников. Это мероприятие стало важной платформой для обмена опытом и обсуждения передовых технологий в инженерных системах. Компания МЕКА, признанный производитель кабеленесущих систем, представила свои новейшие технологии и поделилась опытом с профессиональным сообществом.

Особое внимание привлекло силовое шоу "МЕКА: сила и сталь в испытании на прочность", где изделия компании были проверены на прочность силачами из команды Мороз шоу. Все изделия успешно прошли тестирование, подтвердив свою надежность и качество.

Видео можно посмотреть на канале компании - https://rutube.ru/video/11d240a1b23c74fd78d22bd295abfa9c/

Кроме того, МЕКА активно участвовала в квесте от компании ЭТМ, где победителям были вручены полезные призы для работы в сфере электромонтажа.

Кабельные лестницы KS80, разработанные с учетом строгих стандартов качества и безопасности, стали центральным элементом экспозиции. Они оптимальны для прокладки кабелей при высоких нагрузках и в суровых климатических условиях, что делает их востребованными в различных отраслях промышленности.

Компания МЕКА выражает благодарность всем посетителям стенда и приглашает к дальнейшему сотрудничеству.

Улучшите свои кабельные системы с надежными решениями от МЕКА!