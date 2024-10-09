Самарский филиал «Россети Волга» продолжает масштабную работу по выявлению незаконных линий связи

Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» продолжают активную борьбу с незаконным размещением волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на электросетевых объектах компании. С начала года было выявлено свыше 90 тыс. подвесов линий связи, размещенных на опорах воздушных линий электропередачи без разрешения сетевой организации. Случаи незаконного использования энергооборудования компании зафиксированы по всей Самарской области. Наибольшее количество – в Безенчукском, Ставропольском, Волжском и Красноярском районах.

Размещение имущества на объектах электросетевого хозяйства строго регламентируется законодательством Российской Федерации и невозможно без согласования с сетевой организацией (постановления Правительства РФ № 2106 от 22.11.2022 и № 160 от 24.02.2009). Однако соблюдать законодательство РФ при подвесе ВОЛС и оформлять с энергетиками законные правоотношения по размещению ВОЛС на ВЛ хотят далеко не все компании.

Такие компании как ООО «Регион Связь Консалт», ООО «ТРС», ООО «Новотэко», ООО «Гигабит», ООО «МС-Телеком», АО «ЭР-Телеком Холдинг» систематически нарушают законодательство и осуществляют самовольный подвес ВОЛС на ВЛ, не реагируя на требования энергетиков об устранении выявленных нарушений. Более того, незаконный подвес осуществляется ими на ВЛ под напряжением, чем подвергает смертельной опасности жизнь персонала, задействованного в этих целях. «Самарские распределительные сети» предупреждают, что в рамках законодательства, по истечении срока, установленного направленными требованиями об устранении выявленных нарушений, незаконно размещенные ВОЛС будут демонтированы.

Из-за незаконных действий операторов связи страдают, прежде всего, жители региона. Самовольный подвес ВОЛС может привести к авариям и отключению электричества, затрудняет выполнение энергетиками эксплуатационных и ремонтных работ на ВЛ. А в тех случаях, когда операторы связи отказываются легализовать свои незаконные ВОЛС, – к прерыванию доступа к кабельному телевидению и сети интернет у абонентов, которые в итоге также страдают от действий недобросовестных поставщиков услуг связи.

Энергетики «Самарских распределительных сетей» просят жителей сообщать о фактах размещения линий связи на опорах линий электропередачи при подозрении о их незаконном подвесе по телефону контакт-центра Группы «Россети» 8-800-220-0-220 или в район электрических сетей по месту обнаружения проводов.