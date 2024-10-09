«Россети» обновили силовое оборудование подстанции, снабжающей электроэнергией потребителей в центральных районах Приморья

4 часа назад
230
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
ПАО Россети
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Востока завершили ремонт автотрансформатора мощностью 63 МВА на подстанции 220 кВ «Иман». Работы проведены в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2024/2025 годов, что позволит при максимальных нагрузках обеспечить надежное электроснабжение Дальнереченска и других потребителей в центральных районах Приморского края, включая тяговые подстанции Транссибирской железнодорожной магистрали.

Автотрансформаторы – силовое оборудование, которое обеспечивает преобразование напряжения в сети. Его выход из строя может стать причиной отключения питания потребителей.

В рамках ремонтных работ энергетики провели ревизию активной части силового агрегата, системы охлаждения оборудования, заменили резиновые уплотнители и запорную арматуру, выполнили регенерацию и дегазацию масла, очистили внутренние поверхности устройства. После необходимых испытаний оборудование поставлено под рабочую нагрузку.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Главный журнал о кабельном бизнесе RusCable Insider!
Дайджест кабельного рынка, репортажи, интервью, спецпроекты. Уже больше 8000+ подписчиков с нами!

Читайте свежий номер RusCable Insider
«Россети Тюмень» реконструировали питающую Усть-Балыкское месторождение ЛЭП
21 минуту назад
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Россети Тюмень» завершили реконструкцию воздушной линии электропередачи 110 кВ «Пыть-Ях – Парус». ЛЭП обеспечивает электроэнергией одно из крупнейших в Западной Сибири месторождений нефти – Усть-Балыкское. На реализацию инвестиционного проекта компания направила свыше 520 млн рублей. Энергетики обновили...
45 миллионов рублей направили энергетики на ремонт электросетей Агинского Бурятского округа Забайкалья
3 часа назад
Подготовка электросетевого хозяйства Агинского Бурятского округа к осенне-зимнему периоду практически завершена. В рамках ремонтной кампании 2024 года специалисты филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Читаэнерго» заменили на территории Агинского Бурятского округа 422 опоры воздушных линий электропередачи (ЛЭП) различных классов напряжения, провели выправку еще около 200 опо...
Энергетики установят новую трансформаторную подстанцию для СНТ «Знамя» в г. о. Истра
08 окт. 2024, 17:45:07
В октябре текущего года специалисты «Мособлэнерго» завершат работы по установке новой мачтовой трансформаторной подстанции для потребителей садового товарищества «Знамя», расположенного около г. Дедовска в городском округе Истра. Энергетики проводят работы по установке новой мачтовой подстанции напряжением 6/0,4 кВ с трансформатором 160...
Энергетики обеспечили подключение к сети станции катодной защиты газпоровода в п. Красные Горки в Наро-Фоминском г. о.
08 окт. 2024, 16:30:00
Энергетики обеспечили электроснабжение станции катодной защиты газового оборудования высокого давления на Боровском шоссе в Наро-Фоминском г. о. В рамках реализации договора технологического присоединения объекта газоснабжения энергетиками выполнено строительство воздушной линии электропередач от ТП-910214, расположенной в районе п. Красные горки. Протяженность ВЛ-0,4 кВ составила 200 м. Катодн...
Энергетики «Россети Московский регион» провели ремонт оборудования на подстанции 110 кВ «Ростокино»
08 окт. 2024, 16:00:00
В рамках ремонтной программы крупных подстанций Москвы специалисты «Россети Московский регион» продолжают выполнение запланированных мероприятий для повышения надежности электроснабжения столицы. Так, на подстанции 110 кВ «Ростокино» завершился текущий ремонт основного подстанционного оборудования — силового трансформатора мощностью 63 МВА и взаимосвязанных с ним у...
«Россети Урал» - «Екатеринбург» обеспечили электроснабжением новый участок дороги на улице Рощинская
08 окт. 2024, 15:45:00
По заказу Администрации города Екатеринбурга энергетики компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» подключили к электрическим сетям объекты уличного освещения, светофоры, объекты видеофиксации, а также остановочные комплексы на новом участке дороги улицы Рощинской в микрорайоне Уктус Чкаловского района Екатеринбурга. Благодаря выданной мощности компанией «Россети Ура...
«Россети Московский регион» обеспечили электроснабжение многоквартирного дома в ЖК «Новая Развилка» в Ленинском г.о.
08 окт. 2024, 14:30:09
«Россети Московский регион» обеспечили электроснабжение многоквартирного дома в п. Развилка Ленинского г.о. Среди тех, кто получил ключи от новых квартир - вынужденные переселенцы, потерявшие жилье, и участники долевого строительства, в отношении которых застройщик не выполнил своих обязательств. Для выдачи 1250 кВт мощности в рамках реализации первого этапа договора технологическог...
«Россети Северный Кавказ» подготовили к зиме 63 подстанции в Карачаево-Черкесии
08 окт. 2024, 12:45:22
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» отремонтировали почти 2,5 тысячи единиц оборудования на 63 подстанциях 35/110 кВ. Основной объем технических мероприятий реализован Зеленчукской и Карачаевской группами подстанций. Энергетики этих двух подразделений подготовили к зиме 30 питающих центров. Энергообъекты обеспечивают электроэн...
«Россети» создали инспекцию по контролю за ремонтом и эксплуатацией энергообъектов, которая получила государственную аккредитацию
08 окт. 2024, 12:00:22
Инспекция создана на базе Центра технического надзора. Ее основная задача – совершенствование производственной деятельности электросетевых компаний. Инспекция прошла оценку на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, что позволило Федеральной службе по аккредитации внести ПАО «Россети» в национальный реестр аккредитованных лиц. Специалисты Центра уполномочены проверят...
Электростанции СГК в сентябре увеличили выработку электроэнергии на 31%
08 окт. 2024, 11:30:00
Электростанции СГК в сентябре 2024 года поставили в объединенную энергосистему страны 5925 млн кВт⋅ч. В абсолютных значениях самую большую выработку показали (млн кВт⋅ч): Рефтинская ГРЭС — 1461; Новосибирская ТЭЦ-5 — 640; Красноярская ГРЭС-2 — 481; Беловская ГРЭС — 477; Приморская ГРЭС — 454; Томь-Усинская ГРЭС — 417. Объем выра...
Южный филиал ПАО «Россети» модернизирует системы защиты от замыканий на питающих центрах Астраханской области
08 окт. 2024, 11:00:00
На подстанциях 220 кВ «Черный Яр», «Рассвет» и «Нефтепровод» установят современную оптоволоконную дуговую защиту ячеек 6-10 кВ. Это повысит надежность работы оборудования и обеспечит стабильную передачу электроэнергии потребителям не только в Астраханской области, но и соседней Республики Калмыкия. Защита предназначена для обнаружения замыканий, сопровождаемы...
Энергетики пермского филиала «Россети Урал» обеспечили электроснабжение нового жилого комплекса в Мотовилихинском районе Перми
08 окт. 2024, 10:45:07
Специалисты Пермских городских электрических сетей построили электросетевой комплекс для нового ЖК «Дом у сада», который возведен в микрорайоне «Садовый» по адресу: улица Уинская, 2. Для выполнения обязательств по договору технологического присоединения энергетики проложили кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 0,8 километра. Эти и другие проведенные мероприятия по...
В Тюменском районе стартовал пятый этап комплексной реконструкции распределительных сетей
08 окт. 2024, 10:30:07
«Россети Тюмень» продолжают модернизацию энергообъектов, обеспечивающих электроснабжение жилого сектора и социально значимой инфраструктуры в Тюменском районе. В ходе 5 этапа энергетики выполнят реконструкцию двух линий электропередачи 10 кВ, которые являются элементами «опорной» сети в Каменском и Ембаевском муниципальных образованиях, а также завершат комплексные раб...
«Россети» ведут подготовку к новому осенне-зимнему периоду в соответствии с графиками
08 окт. 2024, 10:00:07
В Москве под председательством Министра энергетики РФ Сергея Цивилева и Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина состоялось Всероссийское совещание о ходе подготовки к отопительному сезону 2024–2025 годов. Глава Группы «Россети» Андрей Рюмин в своем выступлении рассказал о текущей ситуации в сетевом комплексе и вопросах, требующих особого внимания. «Подготовка...
Энергетики повысили надежность электроснабжения около 50 тысяч жителей Астраханской области
08 окт. 2024, 09:45:12
Специалисты «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» завершают подготовку электросетевого хозяйства Икрянинского района Астраханской области к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025 гг. Проведенные работы позволят повысить надежность электроснабжения около 50 тысяч человек, проживающих на этой административной территории. Энергетики отремонтировали почти 28 километро...
Филиал «Мордовэнерго» выдаст дополнительную мощность птицефабрике «Атемарская»
08 окт. 2024, 09:30:12
Запланировано строительство двух участков линии ВЛ 10 кВ общей протяженностью более 2 км. Также специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» установят 2 линейных разъединителя и заменят часть оборудования на действующей воздушной линии. Заявленная потребителем мощность 1000 кВт. Электроснабжение будет осуществляться по второй категории надежности, предусма...
В Схеме и программе развития электроэнергетических систем на 2025-2030 гг учтены новые потребители Ленинградской области суммарной заявленной мощностью около 2,5 ГВт
07 окт. 2024, 17:45:00
Первый заместитель председателя Комитета по ТЭК Ленинградской области Егор Никитенко в рамках участия в заседании Федерального штаба по безопасности электроснабжения из студии  Филиала Системного оператора – ОДУ Северо-Запада познакомился с текущей деятельностью  Ленинградского РДУ и обсудил с руководством диспетчерского центра перспективные направления развития областной электроэн...
Технологические решения для развития энергетики стран БРИКС предложены в новом обзоре
07 окт. 2024, 17:30:00
Российское энергетическое агентство Минэнерго России совместно с Центром энергетических систем будущего «Энерджинет» выпустило информационно-аналитический обзор «Энергия стран БРИКС: энергетические практики для экономического развития». В обзоре представлены подходы, практики и комплексные технологические продукты для решения актуальных задач развития электроэнергетики с...
Более тысячи новых объектов в ЕАО подключили к электроснабжению энергетики АО «ДРСК» с начала 2024 года
07 окт. 2024, 16:45:02
Специалисты филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» (входит в Группу РусГидро) активно работают над обеспечением электроснабжением новых объектов в Еврейской автономной области. «Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель ЕАО мог пользоваться надежным и бесперебойным электроснабжением, - отметил начальник отдела технологического присоединения и перспективного ра...
На Угличской ГЭС смонтировано рабочее колесо новой гидротурбины
07 окт. 2024, 16:30:02
В рамках программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро на Угличской ГЭС собрано и установлено в шахту рабочее колесо новой гидротурбины, продолжается выполнение работ по замене гидроагрегата со станционным № 1. Гидроагрегат № 1 был введен в работу 8 декабря 1940 года. На тот момент это была крупнейшая по своим размерам гидротурбина в мире (диаметр рабочего колеса 9 м). За боле...