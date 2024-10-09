«Россети» обновили силовое оборудование подстанции, снабжающей электроэнергией потребителей в центральных районах Приморья

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Востока завершили ремонт автотрансформатора мощностью 63 МВА на подстанции 220 кВ «Иман». Работы проведены в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2024/2025 годов, что позволит при максимальных нагрузках обеспечить надежное электроснабжение Дальнереченска и других потребителей в центральных районах Приморского края, включая тяговые подстанции Транссибирской железнодорожной магистрали.

Автотрансформаторы – силовое оборудование, которое обеспечивает преобразование напряжения в сети. Его выход из строя может стать причиной отключения питания потребителей.

В рамках ремонтных работ энергетики провели ревизию активной части силового агрегата, системы охлаждения оборудования, заменили резиновые уплотнители и запорную арматуру, выполнили регенерацию и дегазацию масла, очистили внутренние поверхности устройства. После необходимых испытаний оборудование поставлено под рабочую нагрузку.