Компания «ФОРЭНЕРГО» присоединилась к Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей

8 октября состоялось расширенное заседание Совета Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей под председательством Валерия Цыбанева на территории одного из оборонных предприятий области. В мероприятии также участвовал глава Чкаловской ассоциации и президент ПО «ФОРЭНЕРГО» Николай Карасёв.

Промышленники обсудили вопросы, связанные с сохранением и укреплением здоровья работников предприятий, изучили проекты ПФО, направленные на создание условий для самореализации работающей молодежи. Также обсудили участие предприятий области в мероприятиях по поддержке СВО и опыт создания эффективных решений для безопасного размещения объектов критической информационной инфраструктуры.

На расширенном заседании Совета НАПП министром промышленности Нижегородской области Максимом Черкасовым были озвучены результаты работы промпредприятий за прошедший период 2024 года. Так, объем отгруженных товаров по промышленности региона за январь-август составил около 1,5 трлн рублей, а в обрабатывающих производствах – 1 трлн 334 млрд рублей. Это на 19,5% и 20,4% больше аналогичного периода прошлого года. Рост обеспечивается стабильным выполнением госзаказов, активным импортозамещением и усилиями государства по поддержке промышленности региона.



Одним из вопросов повестки заседания стало вступление в Ассоциацию новых членов. В результате голосования ПО «ФОРЭНЕРГО» вошло в состав членов НАПП.