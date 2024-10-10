Людиновокабель принимает участие в Форуме ЭТМ в Нижнем Новгороде

С 15 по 18 октября 2024 года СЗАО «Белтелекабель» приглашает посетить свой выставочный стенд под номером B23. Время работы: 15-17 октября 2024 года с 10:00 до 18:00; 18 октября 2024 года с 10:00 до 14:00. Место проведения: Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, 20/2 (Футбольный манеж). Для получения бесплатного электронного билета пройдите регистрацию на сайте https:/...