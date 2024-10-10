Людиновокабель принимает участие в Форуме ЭТМ в Нижнем Новгороде
2 часа назад
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Людиновокабель подтверждает свое участие и приглашает на крупнейшее отраслевое мероприятие по инженерным системам ЭТМ Форум в Нижнем Новгороде, который пройдет на Нижегородской Ярмарке (павильоны № 1 и № 2). Форум объединит выставку новинок (170 стендов) и деловую программу с участием технических специалистов и бизнес-экспертов.
Стенд Людиновокабель №120
Инкаб расширяется
16 минут назад
8 октября было зарегистрировано акционерное общество «Инкаб Холдинг». Учредителем и единственным собственником холдинга стал Александр Смильгевич, владелец и генеральный директор ООО «Инкаб». Данный шаг предусмотрен уникальной стратегией завода по выводу на рынок новых видов кабеля. Холдинговая структура в форме АО создана для большей гибкости при привлечении финансирова...
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«Белтелекабель» примет участие в Белорусском энергетическом и экологическом форуме ENERGY EXPO 2024
46 минут назад
С 15 по 18 октября 2024 года СЗАО «Белтелекабель» приглашает посетить свой выставочный стенд под номером B23. Время работы: 15-17 октября 2024 года с 10:00 до 18:00; 18 октября 2024 года с 10:00 до 14:00. Место проведения: Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, 20/2 (Футбольный манеж). Для получения бесплатного электронного билета пройдите регистрацию на сайте https:/...
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«ЗЭТО»: измерительные трансформаторы тока серии ТОГФ
час назад
Измерительные трансформаторы тока состоят из следующих компонентов: первичной и вторичных обмоток, расположенных в корпусе трансформатора, в свою очередь блок вторичных обмоток зафиксирован на стальной стойке, которая жестко закреплена на основании. Предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборами и устройствам защиты и управления в открытых и закрытых распред...
«Калужский кабельный завод»: осторожно, мошенники
09 окт. 2024, 16:30:17
В последнее время увеличилось количество мошеннических веб-сайтов, копирующих официальный сайт Калужского кабельного завода (ККЗ), а также возросло число мошеннических электронных писем, предлагающих продукцию этого предприятия. Важно отметить, что компания ООО "ККЗ" не отправляет электронные письма с предложениями о продаже своей продукции. Вот пример таких поддельных писем, которые...
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LAN-кабель ITK категории 5е вошел в реестр Минпромторга
09 окт. 2024, 15:45:17
LAN-кабель ITK категории 5е вошёл в реестр российской промышленной продукции. Компания IEK GROUP получила заключение Минпромторга, подтверждающее отечественное производство данной продукции. Включение в реестр предоставляет следующие преимущества: Возможность поставки продукции на отечественные предприятия, работающие за рубежом. Участие в тендерах на государственные закупки....
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На предприятии IEK GROUP в Троицке началось производство LAN-кабеля категории 6
09 окт. 2024, 13:00:11
На предприятии IEK GROUP в Троицке стартовало производство LAN-кабеля категории 6. LAN-кабель предназначен для передачи сигналов с частотой до 250 МГц. Применяется для построения структурированных кабельных систем, локальных вычислительных сетей, общей коммуникационной инфраструктуры зданий, магистральных и горизонтальных подсистем, организации «последней мил...
Специалисты «СПКБ Техно» примут участие в Форуме ЭТМ Нижнем Новгороде
09 окт. 2024, 12:45:11
31 октября 2024 года в экспоцентре «Нижегородские ярмарки» в Нижнем Новгороде пройдет Форум ЭТМ. В рамках проводимого форума специалисты «СПКБ Техно» на 43 стенде поделятся знаниями об огнестойких кабельных линиях и огнестойких кабелях, предназначенных для систем пожарной безопасности. Технические специалисты АО «СПКБ Техно» всегда готовы оказать вам квали...
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Надежная защита и интеллектуальное управление для традиционных и цифровых подстанций от ЧЭАЗ
09 окт. 2024, 12:30:11
Микропроцессорные блоки серии БЭМП РУ производства ЧЭАЗ предназначены для выполнения всех необходимых функций релейной защиты и автоматики, управления, сигнализации различных присоединений комплектных распределительных устройств напряжением 6...35 кВ. Основные преимущества оборудования ЧЭАЗ: гарантированная работа в сложных условиях эксплуатации (-40.+55 °С; IP54 по лицевой пане...
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«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» приглашает на форум EnergyExpo-2024 в Минск
09 окт. 2024, 11:15:13
НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" приглашает посетить свой стенд на XXVIII Белорусском энергетическом и экологическом форуме EnergyExpo' 2024, который пройдет с 15 по 18 октября 2024 года в городе Минске, в Футбольном манеже (проспект Победителей 20/2). На выставке сотрудники компании проведут консультации по кабельно-проводниковой продукции и условиям сотрудничества, а также представят информа...
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«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» завершил модернизацию драм-твистера
09 окт. 2024, 10:00:20
На Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» завершилась модернизация самой большой крутильной машины Драм-Твистер. На нее был установлен шестой отдатчик, который одновременно может скручивать шесть основных жил для выпуска кабеля специального назначения. Drum Twister дословно переводится как барабан-скрутка. Машина предназначена для скрутки силовых кабелей больших сечений. Используемая на...
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Инновационное решение по оснащению зданий зарядными станциями закроет дефицит электроэнергии
09 окт. 2024, 09:30:12
Группа «Терра-Ток» приняла участие на международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild: компания представила инновационное решение по оснащению зданий зарядными станциями для электромобилей в условиях дефицита электрической мощности. Компанией было представлено сразу несколько решений, построенных на базе выпускаемой продукции: шинопровод для передачи и распределения эл...
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Промышленные решения МЕКА на Форуме ЭТМ в Сколково
09 окт. 2024, 09:15:00
Компания МЕКА представила свои ключевые решения для промышленных предприятий на Форуме ЭТМ в Сколково. На стенде №39 были продемонстрированы передовые разработки, включая кабельные лестницы KS80, обеспечивающие надежную защиту и эксплуатацию в сложных условиях. Форум ЭТМ, прошедший 19 сентября в Технопарке Сколково, собрал более 80 брендов и свыше 3000 участников. Это мероприятие стало важной п...
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«Угличкабель» отметили на конкурсе «Лучшие промышленные предприятия Ярославской области»
08 окт. 2024, 17:30:07
1 октября 2024 года в Ярославле в КЗЦ «Миллениум» прошел четырнадцатый День промышленности Ярославской области. В мероприятии приняли участие более 1000 человек, включая представителей бизнеса, федеральных и региональных органов власти, а также научно-образовательных учреждений. День промышленности Ярославской области является ключевой деловой площадкой для обсуждения стратегических...
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Завод «Оптиковолоконные Системы» отметил 9-летнюю годовщину со дня торжественного открытия предприятия
08 окт. 2024, 17:15:00
3 октября состоялось торжественное собрание сотрудников АО «Оптиковолоконные Системы», посвященное 9-летию завода. С поздравительным словом к коллективу обратилась Заместитель министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия Спиридонова Ирина Геннадьевна. Она отметила значимость завода в развитии экономики региона и подчеркнула, что за девять лет своего существо...
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Завод СПЕЦКАБЕЛЬ повысил производительность работников
08 окт. 2024, 17:00:00
В программе «РБК Отрасли» представлен пример участия предприятия «Спецкабель» в национальном проекте «Производительность труда». Кабельный завод присоединился к проекту в начале 2023 года и сумел добиться впечатляющих результатов, демонстрирующих эффективность мер по повышению производительности. С начала 2023 года «Спецкабель» внедрил современные...
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Ралли Legrand – Daccord. Участвуй в гонке за призами!
08 окт. 2024, 15:15:12
Daccord объявляет о старте мотивационной программы для продавцов — консультантов и электриков «Ралли Legrand — Daccord»! Сроки проведения: октябрь — декабрь 2024 г. В программе участвует складской запас регулярного и лимитированного импортного ассортимента продукции Legrand. Участники программы получат бонусные баллы за...
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Место встречи: ЭКМ Холдинг на Петербургском международном газовом форуме
08 окт. 2024, 13:15:50
В Санкт-Петербурге 8 октября стартовало крупнейшее деловое событие — Петербургский международный газовый форум, в котором традиционно принимает участие ЭКМ Холдинг. Мероприятие проходит в выставочном комплексе «Экспофорум» (пав. G, H) и продлится до 11 октября. Газовая промышленность является одной из крупнейших отраслей, где востребованы кабели торговых марок ИнСил и...
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ТМ Электрокинетик
08 окт. 2024, 12:15:22
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ТМ Электрокинетик, закупленной в апреле 2024 г. в розничном магазине электротехники г. Ростов-на-Дону (ИП Чумакова М.Н. магазин «Электрик»). Образец кабеля ВВГ-Пнг (А)-LS 3х1,5 торговой марки Электрокинетик был отобран и отправлен в аккредитованную лабораторию для проведения испытаний на соответствие требован...
Богословский кабельный завод: акционные цены на кабельную продукцию
07 окт. 2024, 15:15:25
Не пропустите возможность сэкономить! - АВВГнг(А)-LS 4х16ок(N)-0,66 — 100 692 руб./км (цена без НДС 20%) - АВВГнг(А)-LS 4х25ок(N)-0,66 — 151 037 руб./км (цена без НДС 20%) - АВБШвнг(А)-LS 4х16ок(N)-0,66 — 122 699 руб./км (цена без НДС 20%) - АВБШвнг(А)-LS 4х25ок(N)-0,66 — 177 833 руб./км (цена без НДС 20%)
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НПП «ПОЛИПЛАСТИК» готовится к установке специализированной линии для производства ТЭП-компаундов
07 окт. 2024, 14:30:22
Ведущий российский компаундер завершил первый этап работ по подготовке производственного цеха на промышленной площадке в г. Энгельс для установки специализированной линии по выпуску материалов на основе термоэластопластов. Новая линия будет установлена в производственном помещении площадью 1000 кв. метров, в котором на сегодняшний день проведен плановый капитальный ремонт, залиты полы, ус...
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