ПОЛИКОМ и ГАВАРИ КОМПАУНДС отмечают 20-летний юбилей

Компания ООО «Поликом» была основана 20 лет назад и за это время прошла путь от небольшого производственного участка до крупного производителя полимерных композиций, которые используются в различных отраслях промышленности. За два десятилетия компания добилась значительных успехов, расширила свою деятельность и завоевала доверие множества клиентов.



История компании началась в 2004 году, когда под руководством Камаряна Самвела Ильичовича группа идейных людей и инженеров объединилась для разработки новых технологий в области полимеров. Совместными силами, инициативная группа прошла этап масштабного строительства завода на базе Индустриального парка «Обухово», запустила первую линию по выпуску вспененного ЭВА компаунда и создала современную лабораторию для комплексной разработки и анализа термопластичных материалов. Благодаря их усилиям был создан надежный фундамент для развития технологий компаундирования уникальных материалов, обладающих улучшенными свойствами и характеристиками.



Создание полимерных композиций было долгим и трудным процессом, который сопровождался множеством открытий и достижений. Политика руководства всегда основывалась на привлечении в свою команду молодых специалистов, выпускников профильных кафедр всей страны. Сотрудники росли и развивались вместе с растущим спросом на полимерные композиции в стране. Весьма ценно быть важным и нужным специалистом в пиковый момент роста спроса на твой талант и способности, поэтому наша команда по достоинству считаются знатоками своего дела и подтверждает это своими достижениями в профессиональной и научной деятельности.



Сегодня «Гавари Компаундс» является одним из лидеров рынка полимерных композиций.



За 20 лет команда компании смогла реализовать и адаптировать под внутренний и экспортный рынок множество видов продукции, отгрузить 200 миллионов килограмм полимерных компаундов, выйти на стабильный экспортный сбыт, вырасти из малого и среднего бизнеса в крупный, стать социально-ответственными в области благотворительности и принять участие в большом количестве международных выставок, конференций, бизнес-миссий не только на территории РФ и СНГ, но и в Азии и странах Ближнего Востока.



Продукция компании отвечает высоким требованиям качества и используется в автомобильной, кабельной, строительной, технической, бытовой, легкой и других отраслях промышленности. Среди них:

* термопластичные компаунды;

* безгалогенные компаунды;

* композиционные материалы;

* вспененные ЭВА компаунды;

* модификаторы для различных сфер промышленности;

* меловые концентраты

Сегодня полимерные материалы продолжают развиваться и совершенствоваться на нашем предприятии. Разрабатываются новые виды компаундов с улучшенными свойствами, согласно требованиям потребителей. Растущий спрос на продукцию компании позволяет планомерно расширять производственные мощности и увеличивать выпуск готовой продукции.



Открыть третье десятилетие существования завода компания планирует увеличением производственных мощностей, посредством запуска новой экструзионной линии по попроизводству термопластичных компаундов, которая позволит увеличить общий объем производственных мощностей на 6 000 тонн в год.

Компания- это ее люди! Это основа успеха любого предприятия. Они - яркий пример того, как команда может сделать компанию успешной и процветающей, и, что немаловажно - стабильной. Их профессионализм, опыт и личные качества позволяют компании двигаться вперёд и достигать новых высот. Именно слаженная работа сотрудников позволяет достигать поставленных целей и реализовывать самые смелые идеи.



Мы уверены, что компания Поликом и Гавари Компаундс продолжат развиваться, двигаться вперёд, стремясь к новым вершинам, сохраняя свои традиции, радуя своих клиентов новыми разработками и инновациями. Желаем им дальнейшего процветания и успехов во всех начинаниях!

