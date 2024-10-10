Ремонт автомобильной дороги проведут в Забайкальском крае

30 сентября подвели итоги конкурса по выбору подрядчика для строительства тоннельного перехода под железнодорожными путями в Нововятском районе Кирова. Об этом рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов. — Строительство тоннельного перехода под Транссибом в Нововятском районе Кирова важный вопрос. Я уже говорил, что в августе было получено положительное заключение эксперти...