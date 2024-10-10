СГК установит новый турбогенератор на Красноярской ГРЭС-2

Установка нового турбогенератора в энергоблоке №6 — одно из ключевых событий масштабной реновации Красноярской ГРЭС-2. Современный агрегат новосибирского завода «Элсиб» пришёл на смену старому, который эксплуатировался около 60 лет и уже выработал свой нормативный ресурс.

Мощность нового турбогенератора 165 МВт такая же, как у предыдущего. По прогнозам энергетиков, без нареканий он должен отработать не менее 30 лет. Уже в этом году турбогенератор начнет выработку первых мегаватт электроэнергии в Единую энергосистему страны: для населения, объектов социальной инфраструктуры и промышленных предприятий. А пока энергетики СГК готовят агрегат и сопутствующее оборудование к установке и запуску.

Одновременно с подготовкой нового турбогенератора к установке выведены в ремонт его составные части: выполнены диагностика и восстановительный ремонт ротора и корпуса турбины. Весь комплекс работ повысит надежность энергоблока.

Параллельно завершаются текущие ремонты котлоагрегатов — в финальной стадии работы по замене более 20 тонн поверхностей нагрева, наиболее изнашиваемой части котла.

Сергей Самойлов директор Красноярской ГРЭС-2:

«Весь комплекс мероприятий повысит надежность энергоблока. Работы, которые мы ведем, никак не скажутся на теплоснабжении потребителей. Что касается выработки электроэнергии, поскольку Красноярская ГРЭС-2 один из мощных поставщиков, то все графики замены и ремонтов энергетического оборудования заблаговременно согласованы с регулирующим государственным органом — Системным оператором».

В установке нового турбогенератора, а также ремонтах, которые в настоящий момент идут на энергоблоке №6 Красноярской ГРЭС-2, задействованы около 80 специалистов подрядной организации «СибЭР» и субподрядчиков. В рамках программы реновации, реализация которой запланирована до 2027 года, СГК заменит еще три турбогенератора, а также сопутствующее оборудование. Все мероприятия направлены на надежность и качество работы станции, непрерывность поставок тепловой и электрической энергии.