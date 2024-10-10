Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с Первым Вице-Премьером Республики Казахстан Романом Скляром

Сергей Цивилев и Первый Вице-Премьер Республики Казахстан Роман Скляр обсудили взаимодействие по линии ТЭК на полях Петербургского международного газового форума.



Ключевой темой встречи стало расширение сотрудничества в электроэнергетической сфере. В частности, речь шла о ходе реализации на территории Казахстана проекта по строительству трех угольных ТЭС. Министр отметил, что данный проект является важным шагом к укреплению российско-казахстанского энергодиалога.



Стороны также обсудили вопросы промышленной кооперации. Министр пригласил казахстанскую сторону к активному сотрудничеству в сфере разработки и внедрения единых отраслевых стандартов производства оборудования для топливно-энергетического комплекса и предложил Казахстану присоединиться к работе российского Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) в статусе наблюдателя.

«Необходимо как можно быстрее развивать сотрудничество с дружественными странами, создавать условия для ведения бизнеса и обмениваться имеющимися технологическими наработками», – сообщил Глава Минэнерго.

Сергей Цивилев поблагодарил казахстанскую сторону за плодотворную совместную работу по всем направлениям энергетической повестки и отметил, что российско-казахстанский энергодиалог продолжится в октябре 2024 года в рамках 25-й Межправительственной Комиссии.