Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с Первым Вице-Премьером Республики Казахстан Романом Скляром

10 окт. 2024, 16:15:03
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
Министерство энергетики Р...
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Сергей Цивилев и Первый Вице-Премьер Республики Казахстан Роман Скляр обсудили взаимодействие по линии ТЭК на полях Петербургского международного газового форума.

Ключевой темой встречи стало расширение сотрудничества в электроэнергетической сфере. В частности, речь шла о ходе реализации на территории Казахстана проекта по строительству трех угольных ТЭС. Министр отметил, что данный проект является важным шагом к укреплению российско-казахстанского энергодиалога.  

Стороны также обсудили вопросы промышленной кооперации. Министр пригласил казахстанскую сторону к активному сотрудничеству в сфере разработки и внедрения единых отраслевых стандартов производства оборудования для топливно-энергетического комплекса и предложил Казахстану присоединиться к работе российского Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) в статусе наблюдателя. 

«Необходимо как можно быстрее развивать сотрудничество с дружественными странами, создавать условия для ведения бизнеса и обмениваться имеющимися технологическими наработками», – сообщил Глава Минэнерго.

Сергей Цивилев поблагодарил казахстанскую сторону за плодотворную совместную работу по всем направлениям энергетической повестки и отметил, что российско-казахстанский энергодиалог продолжится в октябре 2024 года в рамках 25-й Межправительственной Комиссии.

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