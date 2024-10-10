«Россети Кубань» начали обслуживать энергообъекты 11 СНТ в краснодарском энергорайоне

С начала 2024 года Краснодарский филиал компании «Россети Кубань» принял на баланс электросетевое имущество 11 садоводческих и дачных товариществ (СНТ), расположенных в пригороде Краснодара и четырех прилегающих районах Краснодарского края и Республики Адыгея.

В управление Краснодарских электрических сетей поступило почти 120 объектов распределительной сети. Это сетевые объекты СНТ «Южная Кубань, «Восход», «Наука», НСТ №1 АО «Югтекс» в Краснодаре; СНТ «Строитель1», «Пчелка» Северского района; ДНТ «Первомаец», «70 лет Октября», «Импульс», «Дорожник» в Тахтамукайском районе Республики Адыгея.

Всего за период реализации программы консолидации на обслуживание Краснодарский филиал «Россети Кубань» принял электросетевое хозяйство 27 садоводческих товариществ: 140 км кабельно-воздушных линий электропередачи и 28 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Консолидация – процесс создания единой, наблюдаемой на всех уровнях электрической сети, соответствующей современным стандартам качества электроснабжения. Одним из главных преимуществ консолидации является возможность установления единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение новых заявителей.

Энергетики напоминают, что электросетевые установки являются объектами повышенной опасности. Их эксплуатация должна осуществляться в соответствии с техническими правилами, нарушение которых может привести к негативным последствиям как для сторонних лиц, так и для собственников. Изношенное энергооборудование зачастую становится причиной технологических нарушений, снижения качества электроснабжения и роста энергопотерь.