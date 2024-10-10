В Якутии разместят 30% пунктов системы фонового мониторинга многолетней мерзлоты

10 окт. 2024, 17:00:03
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Время чтения ≈ 6 минут
Источник:
ysia.ru
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Глава Якутии Айсен Николаев в Санкт-Петербурге встретился с директором Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александром Макаровым. Старейшее в России научно-исследовательское учреждение ведет комплексное изучение полярных регионов.

Одной из тем для обсуждения стало изучение климатических изменений и их влияние на состояние многолетней мерзлоты. Как подчеркнул Айсен Николаев, вопросы устойчивости природных и технических систем, зданий и инженерных сооружений, возведенных на мерзлых грунтах, имеют огромное значение для Якутии. В регионе накоплен уникальный опыт исследований вечной мерзлоты, основанный на многолетней работе Института мерзлотоведения СО РАН, Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова и других научно-исследовательских учреждений.

Александр Макаров отметил, что Якутия является одним из ключевых регионов в области изучения состояния криолитозоны в России. На территории региона будет расположено около 30% от общего количества пунктов государственной системы фонового мониторинга многолетней мерзлоты, организация которой поручена ААНИИ. На текущий момент в республике запущено девять скважин государственной системы, в этом году будет создан еще 31 пункт.

Главе Якутии показали образцы древнего льда возрастом 1,2 млн лет, полученные российскими учеными из глубин ледника в районе озера Восток в Антарктиде. Они хранятся в специальных условиях, при температуре -45°С, что позволяет сохранить все свойства, необходимые для детального анализа. По мнению ученых ААНИИ, образцы содержат информацию об изменениях климата в эпоху среднего плейстоцена, когда на планете происходили масштабные изменения климатической системы. Изучение древнего льда позволит спрогнозировать развитие климатических изменений на Земле сейчас и в будущем.

Айсен Николаев и Александр Макаров говорили  также о возможности создания консорциума комплексных исследований Арктики на базе научно-исследовательской станции «Остров Самойловский», находящейся в дельте реки Лены и расположенной в 650 км к северу от Полярного круга. Станция была создана в целях развития международных научных исследований в Арктике. В междисциплинарных исследованиях принимали участие ученые из научных организаций РФ и более чем 10 стран мира, а полученные ими результаты составили основу для десятков публикаций, включая статьи в самых высокорейтинговых международных научных журналах.

В настоящее время работа станции должна быть переформатирована с учетом приоритетов развития Арктической зоны Российской Федерации и направлена на выполнение широкомасштабных комплексных междисциплинарных арктических фундаментальных и прикладных исследований, а также на подготовку в России научных кадров высшей квалификации. По мнению главы Якутии, многолетний успешный опыт ААНИИ в области организации работы труднодоступных научно-исследовательских станций в Арктике и Антарктике будет очень востребован в этом проекте.

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