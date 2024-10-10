«ЗЭТО»: измерительные трансформаторы тока серии ТОГФ

Измерительные трансформаторы тока состоят из следующих компонентов: первичной и вторичных обмоток, расположенных в корпусе трансформатора, в свою очередь блок вторичных обмоток зафиксирован на стальной стойке, которая жестко закреплена на основании.

Предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборами и устройствам защиты и управления в открытых и закрытых распределительных устройствах.

Ключевые особенности трансформаторов тока «ЗЭТО»:

Номинальный первичный ток – до 4000 А;

Ток термической стойкости – до 63 кА;

Климатическое исполнение — до минус 60 0 С;

С; Расширенный диапазон измерений обмотки коммерческого учета (АИИСКУЭ) – до 200 % Iном;

Взрыво- и пожаробезопасное исполнение;

Единые конструкторско-технологические решения в серии;

Возможность переключения коэффициента трансформаци в соотношении 1:2:4.

Трансформаторы тока на классы напряжения 110 и 500 кВ могут поставляться с полимерной внешней изоляцией.

Все трансформаторы тока проходят серию испытаний, которые включают в себя проверку работоспособности, измерение точности, изоляцию, температурную стабильность и другие параметры. После успешного прохождения всех испытаний трансформаторы получают статус качественной продукции.

С 2011 года изготовлено более 12 000 единиц оборудования. Оборудование соответствует техническим требованиям ПАО «Россети» и рекомендовано для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».

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