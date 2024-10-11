Эффективная оптимизация бюджета: опыт МЕКА на Форуме ЭТМ Нижний Новгород
31 октября Нижегородская ярмарка станет центром притяжения для профессионалов инженерных систем на 42-м Форуме ЭТМ. Это событие обещает стать настоящим источником ценных знаний и инноваций для тех, кто занят в строительстве, монтаже, проектировании и закупках.
Форум объединит более 110 ведущих производителей электротехники и инженерных систем, а также инструментов и средств индивидуальной защиты. Ожидается, что более 2000 профессионалов соберутся, чтобы обменяться опытом и идеями.
Компания МЕКА, с 25-летним опытом в производстве кабеленесущих систем, представит лестничные и листовые лотки, лотки для светильников, которые обеспечивают надежность и безопасность как в помещениях, так и на открытом воздухе. Современные производственные мощности в Санкт-Петербурге позволяют компании гарантировать высокое качество и оперативность изготовления продукции.
Участники Форума получат уникальную возможность пообщаться с экспертами МЕКА и узнать об эффективных методах снижения затрат на проект. Не упустите шанс посетить стенд №6.
Кроме того, всех гостей Форума ждут розыгрыши ценных призов и масса позитивных эмоций.
Для регистрации и получения дополнительной информации посетите: https://partner.etm.ru/forum_etm?utm_source=Meka